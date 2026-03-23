Lange Zeit suchten Astronom:innen nach fernen Welten, die unserer Erde ähneln könnten, um die Entstehung des Lebens besser zu verstehen. Doch was ein Team nun in 35 Lichtjahren Entfernung aufspürte, sprengt die bisherigen Kategorien der Wissenschaft und stellt Lehrbücher infrage. Ein Team von Astronom:innen unter der Leitung der britischen Universität Oxford hat eine Entdeckung gemacht, die unser bisheriges Verständnis von fernen Welten grundlegend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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