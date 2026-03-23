© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APErst schießen die Renditen hoch, dann folgt die Wende. Anleihen schwanken mit jedem Trump-Signal - der TACO-Trade lebt wieder.Der Iran-Krieg hat die globalen Anleihemärkte ins Wanken gebracht - doch eine kurzfristige Entspannung zeigt, wie stark die Märkte inzwischen auf jede politische Wendung reagieren. Nach Verlusten von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar im März konnten sich zuletzt US-Staatsanleihen vorübergehend stabilisieren und stoppten damit den jüngsten Renditeanstieg, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, geplante Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen. Zuvor hatten steigende Ölpreise die Renditen weltweit nach oben getrieben. Höhere …Den vollständigen Artikel lesen
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