Seit Jahresanfang sind einige ETFs deutlich besser gelaufen als andere. Das sind die Top-Fonds und diese könnten im Verlauf des Jahres noch deutlich weiter steigen. Das Börsenjahr ist kaum drei Monate alt und inzwischen zeichnen sich an den ETF-Märkten bereits deutliche Gewinner und Verlierer ab. Die besten ETFs seit Jahresanfang Laut den Daten von extraETF haben diese ETFs im laufenden Jahr die beste Performance abgeliefert: WisdomTree European ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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