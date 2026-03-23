© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).TotalEnergies fährt eine erfolgreiche Doppelstrategie aus Öl- und Gasförderung auf der einen und Erneuerbaren Energien auf der anderen Seite. Das sorgt für eine resiliente Geschäftsentwicklung und Aussichtsreichtum. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - TotalEnergies Der Iran-Krieg und seine Folgen sorgen auch in dieser Woche für hohe Wellen an den weltweiten Finanz- und Aktienmärkten. Die anhaltenden Kampfhandlungen in der Golf-Region sowie gegenseitige Drohgebärden zwischen Israel und den USA auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite halten Anlegerinnen und Anleger weiterhin in Atem. Die unverändert hohen Energiepreise mündeten zum Wochenauftakt in einen weiteren Abverkauf …Den vollständigen Artikel lesen
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