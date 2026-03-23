BÖRSE HEUTE: Volatile Märkte nach Iran-News (23.03.2026)

Börse heute: Achterbahnfahrt an den Märkten ??

Die Börse heute zeigt sich extrem volatil: Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und neue Aussagen von Donald Trump sorgen für starke Kursschwankungen.

Zu Beginn dominierten Sorgen über eine Eskalation im Iran-Konflikt die Börse aktuell, bevor überraschende Nachrichten für eine deutliche Trendwende sorgten. Anleger reagieren sensibel auf jede neue Schlagzeile - entsprechend dynamisch verlief der Handelstag.

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