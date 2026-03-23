© Foto: Dall-EAnlegerinnen und Anleger reagieren am Montag erleichtert auf Berichte über Gespräche zwischen den USA und Iran. Doch die Freude könnte zu früh sein. Erleichterung zum Wochenstart, doch die nächsten Gefahren lauern schon Wie immer wenn der Druck auf US-Präsident Donald Trump zu groß wird, griff er auch am Montag zu einem seiner beliebtesten Mittel: dem Rückzug. Er verlängerte das noch am Wochenende verhängte Ultimatum gegenüber dem Iran zur Öffnung der Straße von Hormus um 5 Tage und berichtete von "produktiven Gesprächen", die in den vergangenen Tagen stattgefunden hätten. Davon wollte man im Iran zwar nichts wissen, doch die nach einem ganz schwachen Wochenauftakt endgültig vor dem Absturz …Den vollständigen Artikel lesen
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