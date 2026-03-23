Durch die Übernahme wird eine stärkere, diversifiziertere globale Plattform für Spezialprodukte aufgebaut

Starr, ein globales Investment- und Versicherungsunternehmen, hat heute den Abschluss der Übernahme der IQUW Group bekannt gegeben. Durch diese Übernahme wird eine breitere, stärker diversifizierte Plattform für Spezial(rück-)versicherungen geschaffen, die über verbesserte Kompetenzen auf dem Londoner Markt, in Bermuda sowie im Bereich Kfz-Versicherungen für Privatkunden im Vereinigten Königreich verfügt.

Das fusionierte Starr-Unternehmen bedient nun mehr Kunden und Makler in mehr speziellen Klassen und Marktsegmenten weltweit. Mit der IQUW Group kann Starr seine Position auf dem Londoner Markt stärken und seine Managementagentur als neuntgrößte bei Lloyd's etablieren. Besonders hervorzuheben ist, dass Starr auch in Zukunft einen Fokus auf Underwriting-Expertise sowie erstklassige Makler- und Kundenerfahrungen und -dienstleistungen legen wird. Kunden und Makler werden von einem breiteren Produktangebot, schnellen Entscheidungsprozessen, einer erhöhten Kapitalstärke und einer erweiterten globalen Reichweite profitieren.

Auch die Kapazitäten von Starr im Bereich Rückversicherung werden infolge dieser Transaktion erheblich gestärkt. IQUW Re Bermuda und das Londoner Rückversicherungsgeschäft von IQUW werden zukünftig unter dem Namen Starr Re firmieren, die Inward-Rückversicherung des Unternehmens abwickeln und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, ein diversifiziertes Produktportfolio über verschiedene Regionen und Sparten hinweg anzubieten. Starr Re wird von der Kapitalstärke von Starr profitieren und dadurch eine durchdachte Kapitaleinsatzstrategie über Marktzyklen hinweg verfolgen können. Dadurch wird die Unternehmensgruppe besser in der Lage sein, Kunden im gesamten (Rück-)Versicherungsmarkt zu bedienen.

2025 erzielte die IQUW Group Bruttobeitragseinnahmen (Gross Written Premium, GWP) in Höhe von 1,88 Milliarden US-Dollar, die sich aus dem Geschäft von IQUW (Syndicate 1856), ERS (Syndicate 218) dem größten britischen Spezialversicherer für Kfz-Versicherungen bei Lloyd's und IQUW Re Bermuda zusammensetzen. Syndicate 1856 wird unter dem Namen Starr neu firmieren, und IQUW Re wird als Starr Re gehandelt werden. ERS wird aufgrund seiner starken und etablierten Präsenz auf dem britischen Kfz-Markt weiterhin unter seiner bestehenden Marke firmieren. Bei Starrs Syndicate 1919 wird es keine Markenänderung geben.

"Mit dem Abschluss dieser Transaktion wird die Strategie von Starr vorangetrieben, ein globales, diversifiziertes und branchenführendes Versicherungsgeschäft aufzubauen. Ich freue mich sehr, unsere neuen Kollegen bei Starr begrüßen zu dürfen" so Jeff Greenberg, Chairman und Co-Chief Executive Officer von Starr. "Gemeinsam stellen wir eine größere, resilientere Plattform mit der Größe und dem Know-how zur Verfügung, um auf den globalen Märkten zu bestehen und erfolgreich zu sein sowie nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen."

Steve Blakey, President und Chief Executive Officer von Starr Insurance Holdings, erklärte: "Wir freuen uns darauf, unsere talentierten Mitarbeiter zusammenzuführen und sicherzustellen, dass unsere Kunden und Makler auch in Zukunft denselben nahtlosen Support sowie Zugang zu einem breiteren Spektrum an spezialisierten Lösungen erhalten. Auch als fusioniertes Unternehmen werden wir uns unermüdlich darauf konzentrieren, unseren Maklern und Kunden in all unseren Geschäftsbereichen einen außergewöhnlichen Service zu bieten."

Peter Bilsby, der das internationale Geschäft von Starr leiten wird, erklärte: "Der Abschluss dieser Transaktion ist ein Moment des Stolzes für alle, die seit der Gründung einen Beitrag zum Aufbau der IQUW Group geleistet haben. Unser Ziel war es von Anfang an, eine leistungsstarke, spezialisierte Plattform aufzubauen, die durch herausragende Talente sowie marktführende Daten und Technologien definiert ist. Als Teil von Starr können wir jetzt die Vorteile einer stärkeren und diversifizierteren globalen Organisation nutzen."

Es wurden alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Transaktion erteilt. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.

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Über Starr

Starr ist der Marketingname für das Investmentgeschäft von C. V. Starr Co., Inc. sowie für die Versicherungs- und Reisehilfegesellschaften der Starr International Company, Inc. und deren Tochtergesellschaften. Starr ist ein führendes globales Investment- und Versicherungsunternehmen mit Standorten auf sechs Kontinenten. Über seine operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsprodukte sowie eine Reihe von Spezialversicherungen an, einschließlich Luftfahrt- und Seeversicherungen, Energieversicherungen und Exzedenten-Haftpflichtversicherungen. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Malta, Singapur, der Schweiz und im Vereinigten Königreich ansässigen Tochtergesellschaften von Starr haben jeweils ein A.M. Best-Rating von "A" (Excellent). Die Lloyd's-Syndikate von Starr profitieren vom "AA-"-Lloys's Standard Poor's-Rating (Very Strong).

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