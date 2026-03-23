München (ots) -Große Bühne für das On-Air-Team von MagentaTV zur WM 2026 - mit dem besten Experten-Team, das es je bei einer Weltmeisterschaft gegeben hat! Achtzig Tage vor dem WM-Start wurde eine herausragende WM-Mannschaft mit Tabea Kemme, Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Wolf Fuss, Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp sowie das innovative Redaktionskonzept des Senderbetreibers Thinxpool vorgestellt. Gute Unterhaltung, beste Stimmung im Münchner WM-Studio. Exemplarisch - der Spruch von Thomas Müller, der über seine Experten-Rolle sagt: "Für mich ist meine Meinung meistens ok!" Jürgen Klopp lässt offen, ob er nochmals als Trainer zurückkehrt, schließlich habe er "das Rentenalter noch nicht erreicht." Mats Hummels erklärt zu seiner Experten-Rolle und deutscher Erwartungshaltung: "Ich bin kein Freund von Understatement."Die WM startet am 11. Juni und endet bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada - MagentaTV zeigt rund 1000 Programmstunden, alle 104 Spiele, davon 44 exklusiv. Beim Medienevent gaben die On-Air-Protagonisten einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer bei der WM erwartet: Klartext und Kompetenz - einfach großartige, launige Unterhaltung mit dem TV-Dream Team! Der Link zur kompletten PK: cloud.thinxpool.de/s/ia7zB7P9cSkCHbZDie Highlights mit den Kern-Aussagen gibt's hier: cloud.thinxpool.de/s/WAMk2nPmCFR7ZrrEin Feuerwerk: Die besten Sprüche, Infos - der Link: cloud.thinxpool.de/s/GNZ8Xm8PYotXmpjMagentaTV Experte Jürgen Klopp über den Kader der deutsche Nationalmannschaft und die Ausgangslage: "Generell haben wir richtig viel Talent! Unser Problem ist nicht, dass wir nicht mitmischen können. Unser Problem ist, dass wir nicht der Favorit sind."Jürgen Klopp stellt in Ismaning klar, dass ein Engagement als Bundestrainer für ihn aktuell kein Thema sei: "Im Moment denke ich da natürlich gar nicht drüber nach, es gibt zum Glück auch keinen Grund dafür."Offen lässt er, ob er generell noch einmal als Trainer tätig sein werde: "Ich bin für das Leben in meinem Alter schon durchaus fortgeschritten, aber als Trainer auch nicht völlig und ganz am Ende. Ich habe das Rentenalter noch nicht erreicht. Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts!"Berichten, wonach er seinen Job bei Red Bull bereits im Sommer aufgeben könnte, tritt der 58-Jährige entschieden entgegen: "Ich gedenke nicht, in den Sack zu hauen!"Weltmeister und Nordamerika-Legionär Thomas Müller von den Vancouver Whitecaps über die Bedeutung des Fußballs in den Austragungsländern: "In Mexiko ist Fußball natürlich ganz weit oben. Aber die Fanbase, die da ist [in Kanada und den USA, Anm.d.Red.] - die ist richtig enthusiastisch! Gerade in Vancouver und den anderen Städten, da ist richtig was los!"Thomas Müller schmunzelnd über seine neue Expertenrolle und die gespannte Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit: "Für mich ist meine Meinung meistens ok!"Weltmeister Mats Hummels über die Herangehensweise an die WM - insbesondere aus Sicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ich bin kein Freund von Understatement - sondern Selbstbewusstsein und große Ziele: Das ist etwas, was mir immer sehr gut gefällt!"Olympiasiegerin Tabea Kemme wird in Ismaning als weitere Expertin präsentiert - und freut sich auf die WM mit Mannschaften und Fans aus 48 Nationen: "Diese Vielfältigkeit ist ja gerade das, weshalb wir für diesen Sport so lieben!"Deutschlands Fußballstimme Nr. 1, Wolff Fuss, über die WM und mit seiner Analyse des Expert*innen-Teams: "Es ist eine besondere WM - weil es die erste ist, die so groß ist! [...] Dieses Line-up - steiger' das, es ist unmöglich: Mehr geht nicht!"Moderatorin Laura Wontorra über das MagentaTV Studio in New York und ihre gerade zu Ende gegangene WM-Entdeckungsreise - gemeinsam mit Vater Jörg - für die MagentaTV Doku-Serie "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM.": "Unser Studio sieht mega aus - eine tolle Skyline da im Financial District! Ich glaube, das wird wirklich toll für den Zuschauer! Ich habe ein total fußballbegeistertes Land erlebt! Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass der Fußball da eine große Rolle spielt!"Rodrigo Diehl, Deutschland-Vorstand der Telekom: "Wir sind sehr stolz - ich spreche für über 60.000 Mitarbeiter*innen: Das wird gut! Es ist für uns als Telekom Deutschland eine Ehre, dass Ihr mit an Bord seid! Wir sind für Brücken bauen, Menschen zusammenbringen. Zeigen, dass man über Fußball Menschen und Völker verbinden kann! Das wollen wir tun - und darauf freuen wir uns!"MagentaTV-Chef Arnim Butzen "Das Ganze haben wir unter den Titel gestellt: The coverage that never sleeps! Wir wollen diese Weltmeisterschaft wirklich aus jeder Perspektive zeigen. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal entschieden, dass wir einige Inhalte kostenlos allen zur Verfügung stellen werden!"Exklusivität, Innovation und Flexibilität auf allen KanälenDas exklusive Rechtepaket der Telekom umfasst alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2026 - davon laufen 44 Partien ausschließlich auf MagentaTV. Für die Umsetzung des WM-Programms bei MagentaTV wird es drei WM-Kanäle geben, die von der Thinxpool TV GmbH als Senderbetreiber eigenständig geplant und redaktionell umgesetzt werden.Bei MagentaTV zeigen gleich drei dedizierte Sender WM-Fußball in all seinen Facetten. Fußball TV 1 als Hauptprogramm mit Top-Kommentator*innen. Fußball TV 2 mit Taktik-Feed und neuartig aufbereiteten Daten sowie Fußball TV 3 als "Überraschungs-Kanal" mit wechselnden Promis und Expert*innen. Einzigartig: Die Entscheidungen an den dritten Gruppenspieltagen in den Konferenzen. MagentaTV zeigt den jeweils letzten Spieltag der 12 Gruppen in entsprechend 12 Konferenzen. Fans sehen also zeitgleich die finalen Vorrunden-Partien und verpassen somit keine Sekunde.Unter den 44 Exklusivspielen bei MagentaTV sind bereits in der Vorrunde Top-Duelle wie etwa Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni) und Schottland vs. Brasilien (25. Juni) dabei. Die Exklusivliste umfasst zudem zwölf Partien in denK.-o.-Runden: Sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3.Fotos von der heutigen Veranstaltung finden Sie hier (https://www.telekom.com/de/medien/mediencenter/medienmappen/medienmappen-2026/medienmappe-fifa-fussball-wm-2026). Die Zusammenstellung wird regelmäßig aktualisiert. 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