Eine strategische Partnerschaft, die internationalen Investoren beim Markteintritt in Italien Beratung in den Bereichen Akquisition, Entwicklung und Betrieb bietet

Die Gastgewerbeexperten Chris Henry von Majestic Hospitality, einem Full-Service-Immobilienberatungsunternehmen, das schlüsselfertige Entwicklungsdienstleistungen für die Hotelbranche anbietet, und Christian Scali von LV Toscana SRL, einem italienischen Hotelmanagementunternehmen mit einem umfangreichen Netzwerk in der italienischen Hotel- und Immobilienentwicklungsbranche, gaben heute die Gründung von Italy Access Advisory (IAA) bekannt. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird eine umfassende Palette an Beratungsdienstleistungen für internationale Eigentümer und Investoren angeboten, die in den italienischen Gastgewerbemarkt einsteigen möchten. Das neue Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Akquisition, Entwicklung und Betrieb für eine Vielzahl italienischer Projekte im Gastgewerbe an, von Hotels und Markenresidenzen über Resorts und Ferienhäuser bis hin zu Agriturismi und luxuriösen Bed Breakfasts und wird damit praktisch zu einem Komplettanbieter für ausländische Investoren.

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Villa Ardore (pictured), a successful collaboration that ultimately led to the creation of Italy Access Advisory.

"Die italienischen Hotels verzeichnen weiterhin fast rekordverdächtige Investitionszahlen und Anzeichen für anhaltendes Wachstum", sagte Scali. "Laut dem Hotel Market Report H1 2025 Italy von Collier verzeichneten die ersten beiden Quartale des Jahres 2025 mit 1,4 Milliarden Euro das höchste Hotelinvestitionsvolumen des Landes in den letzten fünf Jahren. Der italienische Hotelmarkt zählt weiterhin zu den attraktivsten in Europa, wobei die Stabilisierung der Zinssätze und der Inflation in den letzten Quartalen günstige Rahmenbedingungen für Eigentümer und Investoren geschaffen hat."

IAA fungiert als Full-Service-Beratungsunternehmen und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das von der Eigentümervertretung und dem Immobilienerwerb bis hin zur Bauaufsicht und -verwaltung reicht. Zu den typischen Projekten zählen die Restaurierung historischer Villen und Landgüter, Boutique-Hotels, Resorts, Wellness- und Öko-Resorts, Markenwohnanlagen sowie die Schaffung von Boutique-Hotels oder Luxusmietobjekten.

Fallstudie Villa Ardore

Die Villa Ardore, gelegen in der italienischen Region Chianti Classico in der Toskana, war eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die schließlich zur Gründung von IAA führte. Dank seines persönlichen Projekts konnte Chris Scali ein starkes Netzwerk aus erfahrenen Fachleuten in Italien aufbauen, um zuverlässige, lokale Fachkenntnisse und Beratung dazu anzubieten, wie man im italienischen regulatorischen Umfeld erfolgreich agiert. Das Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert wurde von einem einfachen Bed Breakfast mit sechs Zimmern, das nach dem Prinzip "Zimmer für Zimmer" geführt wurde, in ein privates Fünf-Sterne-Hotel mit acht Zimmern mit eigenem Bad und einem privaten Indoor-Spa umgewandelt, das höchsten Ansprüchen an Komfort, Privatsphäre und Diskretion gerecht wird.

Christopher Henry

Christopher Henry, Mitglied der International Society of Hospitality Consultants (ISHC), ist der CEO der Majestic Hospitality Group, einem in Los Angeles ansässigen Entwicklungs- und Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in Miami und Dallas, das sich auf die Errichtung und Renovierung einzigartiger, erlebnisorientierter Hotels und Resorts weltweit spezialisiert hat. Mit einem Auftragsvolumen von über 550 Millionen US-Dollar bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Komplettlösungen in den Bereichen Entwicklung, Design, Markenbildung und Betrieb an, um Kunden von institutionellen Investoren bis hin zu Eigentümern von Boutique-Hotels dabei zu unterstützen, ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen die Villa Ardore in der Toskana, das Andaz Costa Rica Resort in Guanacaste, das Fusaki Beach Resort in Okinawa und das Cabo Wave Hotel in Mexiko.

"Obwohl sich Majestic seit seiner Gründung im Jahr 2008 auf die Beratung bei internationalen Projekten konzentriert hat, ist dies die erste internationale Niederlassung, die wir eröffnet haben", sagte Henry. "Ich kenne und schätze Christian seit Jahren. Dieses Joint Venture vereint bewährte, internationale Unternehmen der Hotellerie, um einer wachsenden Zahl interessierter, aktiver Investoren bisher nicht verfügbare Dienstleistungen anzubieten."

Christian Scali

Neben der Gründung von LV Toscana SRL ist Scali Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Scali Rasmussen, einer Full-Service-Kanzlei für Regulierungsrecht, Transaktionsrecht und Prozessführung, die als externer Rechtsberater für Unternehmen in den Vereinigten Staaten und weltweit tätig ist. Unter seiner Führung hat die Kanzlei eine starke internationale Praxis aufgebaut und berät Unternehmen und Investoren bei grenzüberschreitenden Transaktionen, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und dem Markteintritt insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Scali hat maßgeblich zum Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens beigetragen, unter anderem durch die Einrichtung des Büros in Rom, das US-amerikanische Mandanten bei ihrer Geschäftstätigkeit in Italien sowie italienische Mandanten bei der Orientierung im rechtlichen und geschäftlichen Umfeld der USA unterstützt.

Aufgrund seiner Erfahrung sowohl als Unternehmer als auch als Rechtsberater bringt Herr Scali eine praxisorientierte, wirtschaftlich fundierte Perspektive in komplexe internationale Projekte ein. Seine Arbeit stützt sich nicht nur auf seinen juristischen Hintergrund, sondern auch auf seine direkte Beteiligung an der Entwicklung und dem Betrieb von Unternehmen in Italien, was es ihm ermöglicht, rechtliche, kulturelle und betriebliche Aspekte für Mandanten, die einzigartige Projekte im Ausland verfolgen, effektiv miteinander zu verbinden.

Über Italy Access Advisory

Italy Access Advisory ist eine strategische Partnerschaft zwischen Christian Scali und Christopher Henry. Das Unternehmen bietet internationale Eigentümern und Investoren, die in den italienischen Gastgewerbemarkt einsteigen möchten, ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen an. Die Gruppe bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Akquisition, Entwicklung und Betrieb für eine Vielzahl italienischer Projekte im Gastgewerbe an, von Hotels über Resorts und Ferienhäuser bis hin zu Agriturismo-Betrieben und luxuriösen Bed Breakfasts, und fungiert damit als zentraler Ansprechpartner für ausländische Investoren.

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