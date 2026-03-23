Die Lufthansa-Aktie hat am Montag ein deutliches Plus verzeichnet. In einem freundlichen Gesamtmarktumfeld, sorgten vor allem die zum Wochenstart deutlich gefallenen Ölpreise für Rückenwind. Aber auch die jüngsten News hinsichtlich der Zukunft am Standort München waren ein positives Signal für die Papiere.Die Lufthansa plant, ihre Kapazitäten am Standort München deutlich auszubauen und damit ihre Rolle im internationalen Flugverkehr weiter zu stärken. Konkret soll das gemeinsam mit dem Flughafen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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