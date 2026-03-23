Der Konflikt im Nahen Osten entwickelt sich zunehmend zu einem globalen Risiko für Schlüsselindustrien. Besonders betroffen ist die Halbleiterbranche, die auf stabile Lieferketten angewiesen ist. Engpässe bei Erdgas und Helium könnten die Produktion empfindlich treffen.Globale Abhängigkeit wird zum RisikoDie Chipindustrie ist weltweit stark vernetzt und hoch spezialisiert. Rohstoffe stammen häufig aus den Golfstaaten, während die USA beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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