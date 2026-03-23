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Dow Jones News
23.03.2026 21:39 Uhr
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MÄRKTE USA/Hoffnungsrally nach Trump-Rückzieher - Brent-Öl unter 100 USD

DJ MÄRKTE USA/Hoffnungsrally nach Trump-Rückzieher - Brent-Öl unter 100 USD

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--US-Präsident Trump hat am Montag mit einem Rückzieher in Form einer Verlängerung seines Ultimatums an den Iran, die Straße von Hormus freizugeben, für Aufatmen an den Börsen gesorgt. Er sprach von Gesprächen mit einem iranischen Spitzenvertreter, worauf auf breiter Front die Aktienkurse stiegen und die Ölpreise nachgaben. Wegen dieser Gespräche würden die USA nun für fünf Tage auf Angriffe gegen die iranische Energieinfrastruktur verzichten. Zuvor hatte Trump Iran eine Frist von 48 Stunden gesetzt, die Straße von Hormus zu öffnen.

Trump nannte den Namen des iranischen Vertreters allerdings nicht. Das iranische Außenministerium dementierte die Gespräche laut dem staatlichen Sender IRIB, was dazu beigetragen haben dürfte, dass die Kurse von den Tageshochs wieder deutlicher zurückkamen.

Iran hatte seinerseits auf das Ultimatum Trumps mit der Drohung reagiert, alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier zu nehmen. Im Handel hieß es, Trump knicke wieder einmal ein, wie schon öfter gesehen, wenn der Gegenwind - vor allem an den Finanzmärkten - zu stark werde.

Zum Ende des Handels lag der Dow-Jones-Index 1,4 Prozent höher bei 46.209 Punkten. Der breite S&P-500 erholte sich um 1,2 Prozent, die Nasdaq-Indizes legten bis zu 1,4 Prozent zu. Im frühen Handel hatten die Indizes durchweg auch schon deutlicher über 2 Prozent zugelegt. Nach einer ersten Zählung gab es an der Nyse 2.323 (Freitag: 375) Kursgewinner und 445 (2.409) -verlierer. Unverändert gingen 37 (23) Titel aus dem Handel.

Die Ölpreise kamen von den frühen Tageshochs mit dem Entspannungssignal deutlich zurück. Zuletzt kostete Brent-Öl im Vergleich zum Freitag 11 Prozent weniger, rund 99,80 Dollar je Fass. Im Tageshoch waren noch 114 Dollar fällig gewesen.

Der Dollar verlor mit der Hoffnung auf eine Deeskalation von seinem Nymbus als sicherer Hafen und wertete stark ab. Der Euro schnellte auf 1,1612 Dollar nach oben, verglichen mit Ständen um 1,1485 Dollar vor den Trump-Einlassungen.

Auch der Anleihemarkt reagierte, dort sanken die Renditen, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte 4,35 Prozent. Im Tagestief waren es 4,31 Prozent gewesen. Mit den fallenden Ölpreisen sinke das Risiko eines Inflationsanstiegs, was zugleich Zinserhöhungsspekulationen dämpfe, erklärten Marktteilnehmer.

Gold war weiter nicht gesucht, Der Preis der Feinunze sank um 2,3 Prozent auf 4.385 Dollar. "Die Preise verzeichneten ihren größten Wochenverlust seit 1983 aus Sorge, dass eine höhere Inflation die Fed zu Zinserhöhungen veranlassen wird", warfen die Analysten von ANZ einen Blick auf den jüngsten starken Preisrückgang.

Am Aktienmarkt ging es für die prominentem Schwergewichte Apple, Nvidia oder Amazon zwischen 1,4 und 2,4 Prozent nach oben. Branchenseitig lagen Aktien aus dem Konsumgütersektor an der Spitze mit einem Plus von 2,5 Prozent, gefolgt von Rohstoffaktien (+1,8%). Am Ende rangierten die als defensiv geltenden Pharmawerte (+0,3%).

Bei den Einzelwerten verteuerten sich Tesla um 3,5 Prozent, nachdem CEO Elon Musk Pläne veröffentlicht hatte, wonach der Elektroautobauer und das Weltraumunternehmen SpaceX gemeinsam eine neue Chipfabrik in Texas errichten werden.

Synopsys kamen um 2,9 Prozent voran mit der Nachricht, dass Elliott Investment einen größeren Anteil an dem Chipentwickler hält und nun Druck ausüben will, damit mehr Geld mit Software und Dienstleistungen erlöst wird.

Dass der Pharmariese Pfizer und der französische Impfstoffhersteller Valneva positive Studienergebnisse eines Impfstoffkandidaten meldeten, sorgte bei Pfizer für keinen positiven Impuls. Die Aktie gab gegen den freundlichen Markt sogar um 0,7 Prozent nach.

Uneinheitlich zeigten sich die vier Aktien, die zu Handelsbeginn in den S&P-500-Index aufgenommen wurden. Vertiv gingen unverändert aus dem Tag, Lumentum gewannen 3,2 und Coherent 0,6 Prozent, während Echostar um 0,3 Prozent nachgaben. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      46.208,53  +1,4  +631,06    45.577,47 
S&P-500     6.581,04  +1,2   +74,56    6.506,48 
NASDAQ Comp  21.946,76  +1,4  +299,15    21.647,61 
NASDAQ 100   24.188,59  +1,2  +290,44    23.898,16 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,85 -0,04    4,02      3,79 
5 Jahre       3,97 -0,05    4,11      3,92 
10 Jahre      4,35 -0,04    4,45      4,31 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:28 
EUR/USD      1,1612  +0,4   0,0042     1,1570   1,1561 
EUR/JPY      183,97  -0,1  -0,2400     184,21  184,0300 
EUR/CHF      0,9128  +0,1   0,0010     0,9118   0,9107 
EUR/GBP      0,8644  -0,3  -0,0027     0,8671   0,8675 
USD/JPY      158,43  -0,5  -0,7900     159,22  159,1800 
GBP/USD      1,3427  +0,7   0,0088     1,3339   1,3323 
USD/CNY      6,8807  -0,1  -0,0050     6,8857   6,8857 
USD/CNH      6,8855  -0,3  -0,0194     6,9049   6,9020 
AUS/USD      0,7007  -0,2  -0,0016     0,7023   0,7043 
Bitcoin/USD  70.608,04  +3,6  2.428,75    68.179,29 70.005,90 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     88,87  -9,5   -9,36      98,23 
Brent/ICE     99,79 -11,1   -12,40     112,19 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.385,32  -2,3  -102,33    4.487,65 
Silber       68,72  +1,4    0,96      67,76 
Platin     1.869,55  -2,7   -52,52    1.922,07

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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