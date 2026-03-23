DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 22.735 Punkte

DOW JONES--Net Digital haben nachbörslich auf Tradegate um rund 7 Prozent zugelegt . Das Unternehmen hatte am Abend vor dem Hintergrund einer "positiven Geschäftsentwicklung" und "unverändert guter Geschäftsperspektiven" Prognose für 2026 aufgestellt. Demnach soll der Umsatz weiter deutlich auf 48 bis 53 Millionen Euro steigen, von nach noch vorläufigen ungeprüften 38 Millionen Euro 2025. Das EBITDA soll 4,7 bis 5,2 Millionen Euro erreichen, nach 4,2 Millionen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 22.735 22.654 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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March 23, 2026 16:14 ET (20:14 GMT)

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