Anerkennung basiert auf Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zur Umsetzung des Unternehmens

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führender Anbieter für Supply-Chain-Orchestrierung, gab heute bekannt, dass es in Gartner Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen für die Fertigungsindustrie 2026 und Gartner Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen für die Prozessindustrie 2026 als führendes Unternehmen positioniert wurde. In beiden Berichten wurde Kinaxis für seine Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260323391214/de/

Kinaxis Recognized as a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant Reports for Supply Chain Planning: Discrete Industries

Kinaxis wurde elfmal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen ausgezeichnet. Zudem wurde Kinaxis im Gartner Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen 2026 für die Prozessindustrie und Fertigungsindustrie ausgezeichnet.

"Unserer Meinung nach demonstriert die Ernennung zum führenden Anbieter die wachsende Notwendigkeit, dass Lieferketten angesichts ständiger Disruption messbare Geschäftsergebnisse liefern", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Organisationen müssen heutzutage die Service-Stufen aufrechterhalten und verbessern, das Arbeitskapital optimieren und in Echtzeit auf Volatilität reagieren. Maestro vereinheitlicht Planung und Ausführung in einer parallelen Umgebung, in der Automatisierung und KI Teams dabei helfen, rasch und sicher zu handeln, wodurch eine Anpassbarkeit gefördert wird, die die Leistung aufrechterhält."

Lieferketten operieren zunehmend kontinuierlich und nicht mehr gemäß festen Planungszyklen und benötigen daher eine Orchestrierung, die mit dem konstanten Wandel Schritt halten kann. Kinaxis ermöglicht dies mit Maestro, seiner KI-gestützten Plattform für S&OP, Nachfrage, Lieferung, Inventar, Produktionsplanung und Zeitplanung. Durch die Kombination von Automatisierung und zusammensetzbarer agentischer KI in einem gemeinsamen parallelen Modell ermöglicht Maestro eine sichere Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene, gleichermaßen in mittelständischen und globalen Organisationen.

Mit erweiterten Maestro Agents, Maestro Agent Studio und einer einheitlichen Datengrundlage unterstützt Kinaxis sowohl eine wiederholbare Ausführung als auch eine adaptive Argumentation in einer geregelten Umgebung. Diese Fortschritte werden durch strategische Partnerschaften unterstützt, darunter Databricks und andere führende Softwareanbieter im weiteren Enterprise-Ökosystem. Durch das expandierende Portfolio an geistigem Eigentum von Kinaxis, das fast 90 weltweit erteilte Patente und zahlreiche weitere angemeldete Patente in verschiedenen Gerichtsbarkeiten umfasst, wird die Innovation noch weiter verstärkt. Etwa 45 des Portfolios konzentriert sich auf KI und maschinelles Lernen, wobei die fortgesetzte Investition in intelligente Supply-Chain-Orchestrierung unterstrichen wird.

Freiexemplare der Gartner Magic Quadrant-Berichte für Supply-Chain-Planungslösungen 2026 für die Fertigungsindustrie und die Prozessindustrie können Sie hier herunterladen.

Gartner-Haftungsausschluss:

Hinweis:

1 Gartner, Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen 2026 für die Prozessindustrie

Gartner, Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen 2026 für die Fertigungsindustrie

Gartner, Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Gartner, Magic Quadrant für Supply-Chain-Planung Aufzeichnungssystem 2014, 2016, 2018

Gartner, Magic Quadrant für Vertriebs- und Betriebsplanung Differenzierungssysteme 2019, 2017, 2015

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Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Supply-Chain-Orchestrierung Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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