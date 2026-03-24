Ehemalige Führungspersönlichkeit im Blockchain-Bereich bei BNY und PwC wurde berufen, um die Tokenisierung von Fonds und die Expansion von STOKR im institutionellen US-Markt voranzutreiben

STOKR hat Subhankar Sinha zum Senior Advisor ernannt. Sinha wird direkt mit der Führungsriege von STOKR an der Tokenisierung von Fonds arbeiten, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf der Tokenisierung von Geldmarktfonds (MMF) sowie auf dem Ausbau der institutionellen Präsenz von STOKR auf dem US-Markt liegt.

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Image, Subhankar Sinha

Sinha, ein in New York ansässiger Manager im Bereich digitale Vermögenswerte, verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Blockchain-Infrastruktur, Kapitalmärkte und institutionelle Geschäftsentwicklung. Zuvor war er als Head of Blockchain bei BNY tätig, dem weltweit größten Unternehmen für Verwahrung und Vermögensverwaltung. Zu Beginn seiner Karriere war er als Director bei PwC tätig, wo er den Blockchain-Beratungsbereich des Unternehmens in den USA mitbegründete und mitleitete.

"Subhankar bringt die institutionelle Tiefe mit, die diese Wachstumsphase von STOKR erfordert", sagte Arnab Naskar, Mitbegründer von STOKR. "Dank seiner Erfahrung als Verantwortlicher für Blockchain-Projekte bei BNY und als Mitbegründer des US-Blockchain-Geschäftsbereichs von PwC sowie seiner Erfolgsbilanz als Berater für Tokenisierungsplattformen, Stablecoin-Emittenten und Vermögensverwaltungsgesellschaften ist er in einer einzigartigen Position, um unseren Geschäftsbereich für institutionelle Kunden weiterzuentwickeln. Er wird maßgeblich dazu beitragen, unsere Kapazitäten im Bereich der Tokenisierung institutioneller Fonds, einschließlich Geldmarktfonds, auszubauen und die Position von STOKR auf dem US-Markt zu stärken." Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben."

Sinha setzt sich leidenschaftlich dafür ein, den Zugang zu Vermögenswerten und Anlagestrategien zu erweitern, und hat seine Karriere darauf ausgerichtet, innovative Konzepte in skalierbare Unternehmen umzusetzen. Im Laufe seiner Karriere hat er sowohl mit Start-ups als auch mit etablierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Bankwesen, Vermögensverwaltung, Unterhaltungsindustrie, Energiewirtschaft und Transportwesen.

In den letzten Jahren hat Sinha Unternehmen aus den Bereichen Stablecoins, Tokenisierungsplattformen, Blockchain-Netzwerke und Vermögensverwaltung in Fragen der Wachstumsstrategie, Partnerschaften und Marktentwicklung beraten. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen die Aushandlung strategischer Partnerschaften, die Steigerung des Umsatzes sowie die Leitung von Initiativen zur digitalen Transformation sowohl bei aufstrebenden als auch bei etablierten Marktteilnehmern.

"In den vergangenen acht Jahren hat STOKR eine bewährte, regulierte Infrastruktur für die Emission digitaler Wertpapiere im Bitcoin-Ökosystem aufgebaut und verbindet Emittenten, Investoren und Intermediäre im Rahmen differenzierter Anlagemandate", sagte Sinha. "Ich freue mich darauf, die Expansion des Unternehmens in den Bereich der Fondstokenisierung sowie dessen weitere Entwicklung in den Bereichen Bitcoin-Mining und Energieinfrastruktur, Bitcoin-Treasury-Unternehmen und Bitcoin-bezogene strukturierte Produkte zu unterstützen."

Über STOKR

STOKR ist Vorreiter bei der Umgestaltung der Kapitalmärkte für das digitale Zeitalter. Als führende digitale Investitionsplattform unterstützt STOKR Vermögensverwalter, Fondsmanager und Emittenten bei der Tokenisierung und Verwaltung einer Vielzahl von Finanzanlagen. STOKR ist in zwei Kerngeschäftsbereichen tätig: zum einen bietet das Unternehmen eine Full-Service-Lösung für die durchgängige Tokenisierung für Emittenten, die umfassende Unterstützung bei der Strukturierung, Einführung und Verwaltung des gesamten Lebenszyklus digitaler Wertpapiere benötigen; zum anderen eine API-first-Lösung (Tokenization-as-a-Service, kurz TaaS), die für Finanzinstitute und regulierte Emittenten konzipiert ist, die die Tokenisierung direkt in ihre eigenen Systeme integrieren möchten.

Im Jahr 2025 überschritt STOKR ein Gesamtvolumen an tokenisierten Vermögenswerten von 1 Milliarde US-Dollar und festigte damit seine Führungsposition im Bereich der realen Vermögenswerte (RWA) sowie seine zentrale Rolle bei der Stärkung der Bedeutung von Bitcoin als Grundlage für eine moderne Finanzinfrastruktur.

Mit über sechs Jahren Erfahrung im Bereich der Tokenisierung verbindet STOKR modernste Technologie mit regulatorischer Zuverlässigkeit, um den institutionellen Wandel hin zu digitalen Vermögenswerten zu unterstützen. Als bei der CSSF in Luxemburg registrierter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASP) verpflichtet sich STOKR zur Einhaltung höchster Standards bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und gewährleistet so eine zuverlässige und vertrauenswürdige Plattform für alle Beteiligten.

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