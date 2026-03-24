Armis wurde als "Publisher's Choice Cybersecurity Company" ausgezeichnet

Jewgeni Dibrow wurde als "Industry Pioneering CEO" ausgezeichnet

Armis, ein Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es auf der diesjährigen RSAC-Konferenz mehrere Global InfoSec Awards des Cyber Defense Magazine gewonnen hat.

Armis erhielt folgende Auszeichnungen:

Armis Centrix wurde als "Best Solution" für Cyber Exposure Management ausgezeichnet

Armis wurde als "Publisher's Choice Cybersecurity Company" ausgezeichnet

Jewgeni Dibrow, CEO und Mitbegründer von Armis, wurde als "Industry Pioneering CEO" ausgezeichnet

"Wir können moderne Infrastrukturen nicht mit den Strategien von gestern schützen; die gewachsene Angriffsfläche erfordert einen einheitlichen, KI-gestützten Ansatz, der alle Ressourcen (IT, OT, IoT, IoMT, Anwendungen, Code, Cloud und KI) in Echtzeit erfasst, schützt und verwaltet", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Armis schützt die komplexesten Umgebungen von Unternehmen und Regierungen weltweit, um die Gesellschaft vor den verheerenden Folgen zu bewahren, die Cyberkriminelle anzurichten versuchen. Diese Auszeichnungen unterstreichen unser Engagement, das Management von Cyberrisiken im Zeitalter der Hyperkonnektivität grundlegend neu zu definieren."

Da die Angriffsfläche immer größer wird und Angreifer immer schneller und raffinierter vorgehen, treibt Armis seine Innovationen zügig voran, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Abwehrmaßnahmen proaktiv zu verbessern, bevor es zu Auswirkungen kommt. Armis hat kürzlich zwei neue Lösungen für die Anwendungssicherheit sowie für die Erkennung und Reaktion im Bereich Schwachstellenmanagement vorgestellt. Das Unternehmen hat seine OT/IoT-Sicherheitslösung zudem um eine lokale Version für Air-Gapped-Umgebungen erweitert.

"Armis verkörpert drei Hauptmerkmale, an denen wir uns orientieren, um zu den Gewinnern zu gehören: die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kosteneffektive Lösung zur Verfügung zu stellen und auf unerwartete Weise innovativ zu sein, um Cyber-Risiken zu mindern und der nächsten Sicherheitsverletzung einen Schritt voraus zu sein", sagte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

Diese Auszeichnung untermauert die Marktführerschaft von Armis, nachdem das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms als Leader eingestuft wurde. Armis wurde zudem in den Berichten The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025 und The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025 als Leader ausgezeichnet.

Armis präsentiert die Armis Centrix-Plattform auf der RSAC-Konferenz in dieser Woche am Stand N-5658. Erfahren Sie mehr darüber, was Armis auf der Veranstaltung geplant hat, und vereinbaren Sie hier einen Termin mit Führungskräften.

Alex Mosher, President und CRO, sowie Michael Rothschild, Vice President und Cybersecurity Evangelist bei Armis, halten auf der RSAC 2026 einen Vortrag darüber, wie man den Wert von Sicherheit effektiv vermitteln kann. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 25. März, von 9:40 bis 10:30 Uhr (PT) im Moscone South, Esplanade 155, statt.

Darüber hinaus wird Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis, am Mittwoch, dem 25. März, von 10:45 bis 11:05 Uhr (PT) im Moscone West, Ebene 1, einen Vortrag im Rahmen der folgenden Keynote-Session, AI vs. AI: How to Reshape Defense Faster than Attackers Reshape Offense halten.

Weitere Informationen zu Armis Centrix, der Armis Cyber Exposure Management Platform, sowie zu den einzelnen von Armis angebotenen Lösungen finden Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

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