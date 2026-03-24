Frankfurt am Main (ots) -Die J&T Direktbank setzt im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie ein deutliches Signal im Wettbewerb um attraktive Sparzinsen: Zum 24.03.2026 steigen die Zinsen für mehrere Festgeldlaufzeiten, insbesondere im stark nachgefragten Markt für mittleren Laufzeiten. Damit positioniert sich die mehrfach für ihr Festgeld ausgezeichnete Bank, erneut als Anbieter mit spürbarer Renditeorientierung.Die Anpassungen fallen klar zugunsten jener Kunden aus, die Wert auf Planbarkeit über ein bis vier Jahre legen.Festgeldzinsen ab 24.03.2026 im Überblick:- 6 Monate: 2,40 % p.a.- 1 Jahr: 2,61 % p.a.- 18 Monate: 2,60 % p.a.- 2 Jahre: 2,80 % p.a.- 3 Jahre: 2,80 % p.a.- 4 Jahre: 2,90 % p.a.- 5 Jahre: 3,05 % p.a.- 7 Jahre: 3,05 % p.a.- 10 Jahre: 3,05 % p.a.Mit der Zinserhöhung reagiert die Bank auf eine gestiegene Nachfrage nach stabilen und gleichzeitig renditestarken Anlageformen. Die neuen Konditionen gelten für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen - ein Aspekt, der gerade vor dem Hintergrund zunehmender Transparenzanforderungen im Finanzmarkt besonders hervorzuheben ist.Geschäftsführer Arthur Iliyav betont die strategische Bedeutung der Anpassung: "Viele unserer Kunden suchen bewusst nach verlässlichen Anlageperspektiven jenseits kurzfristiger Schwankungen. Mit der Anhebung der Zinsen bei den mittleren Laufzeiten setzen wir ein deutliches Zeichen: Wir stärken die Stabilität und Attraktivität klassischer Sparprodukte genau dort, wo Anleger sie aktuell am meisten wünschen." Für Sparer bedeutet die Entscheidung vor allem eines: Mehr Ertrag ohne höhere Komplexität und mit viel Sicherheit, damit unterstreicht die J&T Direktbank mit der neuen Konditionsstruktur ihre Ausrichtung auf einfache, transparente und attraktive Sparlösungen für ein breites Publikum.Informationen zur J&T Direktbank finden Sie hier: https://www.jtdirektbank.deDie J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral- und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den Ratingausblick von stabil auf positiv an.Pressekontakt:Nils RaheJ&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung DeutschlandFranklinstraße 56D-60486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@jtdirektbank.deOriginal-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168876/6241893