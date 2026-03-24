Geopolitische Spannungen sorgen für Nervosität an den Märkten. Royalty- und Streaming-Unternehmen können in diesem Umfeld ein Geschäftsmodell mit geringerem direkten Betriebsrisiko als klassische Minenbetreiber bieten.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 24.03.2026, 5:39 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Angespannte geopolitische Rahmenbedingungen und volatile Rohstoffmärkte lenken den Blick vieler Anleger wieder auf Geschäftsmodelle, die ein Engagement im Rohstoffsektor erlauben, ohne selbst Minen zu betreiben. Genau hier setzt das Royalty- und Streaming-Modell an: Einnahmen werden an die Produktion oder den Umsatz von Projekten gekoppelt, während direkte Betriebsrisiken auf Ebene der Mine weitgehend beim Betreiber verbleiben.

1. Geringeres operatives Risiko als bei Minenbetreibern!

Royalty- und Streaming-Unternehmen betreiben selbst keine Minen. Stattdessen finanzieren sie Projekte oder sichern sich Anteile an künftigen Erlösen. Dadurch tragen sie in der Regel weder die laufenden Kosten für Exploration, Bau und Betrieb noch die unmittelbaren Risiken aus Produktion, Personal oder Umweltauflagen. Anleger partizipieren somit am Minenbetrieb, ohne das volle operative Risiko eines klassischen Betreibers zu übernehmen.

2. Partizipation an steigenden Rohstoffpreisen!

Da Royalty- und Streaming-Unternehmen häufig mit festen Vertragsstrukturen arbeiten, kann der Wert ihrer Beteiligungen bei steigenden Metallpreisen zunehmen, ohne dass auf ihrer Ebene in gleichem Maß zusätzliche Betriebskosten anfallen. Steigen die Metalle, an der das Unternehmen Ryalties hält, kann das die Einnahmenbasis verbessern und die Margen stützen.

3. Hohe Margen und starke Cashflows!

Royalty-Firmen zählen im Bergbausektor oft zu den margenstarken Geschäftsmodellen. Weil sie keine eigenen Abbaukosten tragen, fließt ein relevanter Teil der Einnahmen direkt in den operativen Cashflow. Dieser kann für neue Royalties, Streams oder den weiteren Portfolioausbau eingesetzt werden.

4. Diversifikation über viele Projekte und Regionen!

Ein globales Portfolio kann Hunderte Projekte in verschiedenen Ländern und Entwicklungsphasen umfassen. Das reduziert das Risiko einzelner Minenprobleme erheblich. Fällt eine Mine zeitweise aus oder verzögert sich ein Projekt, können Einnahmen aus anderen Assets den Effekt abfedern. Gleichzeitig profitieren Investoren von neuen Projekten, die später in Produktion gehen.

5. Skalierbares Geschäftsmodell!

Royalty-Unternehmen können ihr Portfolio relativ leicht erweitern: Sie investieren Kapital in neue Royalties oder Streams und erhöhen damit ihre zukünftigen Einnahmequellen, ohne eine große operative Organisation aufbauen zu müssen. Dadurch ist das Modell sehr skalierbar und wächst oft schneller als klassische Bergbauunternehmen.

Ein globales Royalty-Portfolio verbindet Rohstoffexposure, Diversifikation und eine im Vergleich zu klassischen Minenbetreibern schlankere Kostenstruktur. In einem Umfeld steigender Metallnachfrage kann dieses Modell deshalb für viele Investoren ein interessanter Ansatz sein, weshalb ein Blick auf Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) interessant sein könnte.

Gold Royalty Corp.: breites Portfolio und wachsender Produktionsbezug!

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) verfolgt das Ziel, ein breit diversifiziertes, globales Portfolio aus Royalties und Streams aufzubauen. Der Fokus liegt auf Beteiligungen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, von frühen Projekten bis zu bereits produzierenden Minen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf ein schlankes, kapitaldiszipliniertes Geschäftsmodell mit vergleichsweise geringer operativer Struktur.

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Ein wichtiger Meilenstein war Ende 2025 der Verkauf des Projekts Spanish Moon an die Kinross Gold Corporation, wobei sich Gold Royalty eine Net Smelter Return Royalty (NSR) von 3% sicherte.

Quelle: Gold Royalty

Mit dieser Transaktion erreichte die Gesellschaft ihr 250. Asset im Portfolio.

Rekordjahr 2025 und zusätzlicher Ausbau in Brasilien!

Für das vierte Quartal 2025 meldete Gold Royalty (WKN: A2QPLC) neue Höchstwerte. Der Umsatz (Revenue) lag bei 4,5 Mio. USD, während die Kennzahl "Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest" 5,2 Mio. USD erreichte. Das Portfolio generierte 1.255 GEOs. Für die GEO-Berechnung legte das Unternehmen einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.149 USD je Unze zugrunde.

Auch auf Jahresbasis 2025 meldete das Unternehmen neue Bestwerte. Der Umsatz belief sich auf15,6 Mio. USD, während "Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest" 17,8 Mio. USD erreichte. Nach Unternehmensangaben entfielen davon 7,1 Mio. USD auf Royalties, 3,2 Mio. USD auf Streaming-Einnahmen, 4,2 Mio. USD auf Advance-Minimum- und Pre-Production-Royalties, 1,6 Mio. USD auf Land-Agreement-Erlöse und 1,6 Mio. USD auf Zinserträge. Operativ berichtete Gold Royalty für 2025 zudem 6,2 Mio. USD positiven operativen Cashflow und 9,8 Mio. USD Adjusted EBITDA; zum Jahresende verfügte die Gesellschaft über mehr als 12 Mio. USD Cash, keine Schulden und eine voll ungezogene Kreditlinie.

Parallel zu den operativen Ergebnissen schloss Gold Royalty (WKN: A2QPLC) auch die Übernahme einer zusätzlichen Royalty am Borborema-Goldprojekt ab. Die Transaktion hatte einen Gesamtwert von 45 Mio. USD, davon 30 Mio. USD in bar sowie 3.571.429 neue Aktien. Die erworbene Royalty entspricht einer 1,5% NSR auf die ersten 1,5 Mio. produzierten Unzen Gold und sinkt danach für die nächsten 500.000 Unzen auf 1,0% NSR.

Quelle: Gold Royalty

Wichtig für die Einordnung: Borborema befindet sich bereits in der Produktion. Aura Minerals meldete die Commercial Production mit Wirkung zum 22. September 2025 und für das vierte Quartal 2025 schon eine Produktionsleistung von 15.777 GEOs.

Finanzierung erweitert und Konditionen verbessert!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) gab darüber hinaus bekannt, dass sie ihre bestehende Kreditfazilität erweitert und zu günstigeren Konditionen neu gefasst hat. Die Struktur umfasst nun eine besicherte revolvierende Kreditlinie über 125 Mio. USD sowie eine Accordion-Option über weitere 25 Mio. USD, sodass sich die gesamte Finanzierungskapazität auf bis zu 150 Mio. USD erhöht. Die Verzinsung liegt nun bei SOFR plus 2,25% bis 3,25% und damit niedriger als zuvor, die Fälligkeit reicht bis November 2028. Nach Unternehmensangaben schafft dies zusätzlichen Spielraum für Royalty-Transaktionen, Investitionen und mögliche Akquisitionen.

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Projektmeldungen und Ausblick!

Parallel meldete Gold Royalty (WKN: A2QPLC) Fortschritte bei mehreren Projekten aus dem Portfolio. Für Borborema verwies das Unternehmen auf den laufenden Ramp-up und auf Studien, die eine Erweiterung der Anlagenkapazität auf rund 4 Mio. Tonnen pro Jahr prüfen. Bei Borden berichtete Discovery Silver über ermutigende Untertage-Bohrergebnisse entlang einer rund 300 m langen Mineralisierungszone. County Line hat nach Angaben von Fortitude Gold den Betrieb aufgenommen und bereits erste Erzlieferungen an die Isabella Pearl-Mine verschickt. Bei Granite Creek meldete i-80 Gold hochgradige Infill-Bohrergebnisse, die die Kontinuität der mineralisierten Zonen stützen.

Für 2026 stellt Gold Royalty nach der jüngsten Unternehmensmeldung insgesamt 7.500 bis 9.300 GEOs in Aussicht. Im Ausblick bis 2030 nennt das Unternehmen 28.000 bis 34.000 GEOs. Diese Perspektive basiert wesentlich auf öffentlichen Produktions- und Entwicklungsplänen der jeweiligen Betreiber und ist deshalb von deren operativer Umsetzung, Genehmigungen, Zeitplänen und Metallpreisen abhängig.

Fazit: breiteres Portfolio, mehr Cashflow-Nähe, klarerer Wachstumspfad!

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) präsentiert sich zum Stand März 2026 operativ breiter und finanziell robuster als noch vor einem Jahr. Die Erlösbasis ist gewachsen, Borborema erhöht den Anteil cashflow-naher Assets, und die erweiterte Kreditlinie verbessert die Flexibilität für weiteres Portfoliowachstum. Zugleich bleibt entscheidend, dass ein wesentlicher Teil der zukünftigen Entwicklung von den Fortschritten der Projektbetreiber abhängt. Für Anleger, die ein diversifiziertes Royalty- und Streaming-Modell im Edelmetallsektor suchen, bleibt Gold Royalty (WKN: A2QPLC) damit ein Unternehmen, das man auf dem Radar behalten kann.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Gold Royalty, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 23.03.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5%: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

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