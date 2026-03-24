Laut Prognosen könnte es bereits im Jahr 2060 mehr humanoide Roboter als Autos geben.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp., und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.03.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin

Die Analysten von BofA Global Research rechnen damit, dass es bis 2060 rund drei Milliarden humanoide Roboter gibt, dies in den Bereichen Industrie, Dienstleistung und Haushalt. Bis 2040 sollen 300 Millionen Roboter in Betrieb sein. Die Zahl steigt so rasant, weil die Preise sinken und die Technologien fortschreiten. Aktuell sind mehr als 50 Firmen mit der Entwicklung eigener Humanoide beschäftigt, etwa 150 Markteinführungen sind in der Planung. Den größten Anteil bei den Robotern werden bis 2060 laut Schätzungen mit zirka 62 Prozent die Haushaltsroboter ausmachen. Kurzfristig werden Industrie- und Dienstleistungsanwendungen im Vordergrund stehen.

Verantwortlich für diese Entwicklung ist die neue Generation humanoider Roboter, die generative künstliche Intelligenz und die Sprachmodelle, die sich stark weiterentwickelt und verbessert haben. Bei der Produktion humanoider Roboter werden eine Vielzahl von Rohstoffen benötigt, darunter seltene Metalle wie Lithium, Kobalt und auch Kupfer für Batterien und elektronische Komponenten. Kupfer ist das Metall der Energiewende und Verbindung, verantwortlich für den Fortschritt von erneuerbaren Energiesystemen und grüne Technologien. Kupfer hilft die Energieeffizienz zu verbessern und es ist ein nachhaltiges und natürliches Material, da es ohne Qualitätsverlust unendlich recycelt werden kann.

Eine bedeutende Rolle kommt auch dem Silber zu, denn aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit wird es in zahlreichen elektronischen Bauteilen verbaut und so erhöht das Edel- und Industriemetall die Leitfähigkeit in zahlreichen elektronischen Bestandteilen.

Endeavour Silver - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ - drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Für 2026 prognostiziert das etablierte Unternehmen eine Produktion von 14,6 bis 15,6 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Endeavour Silver präsentiert sich sowohl auf der Invest-Messe in Stuttgart, am 17. Und 18. April, als auch bei der Deutschen Rohstoffnacht, am 17. April, im Rahmen der Invest.

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Die Arizona Sonoran Copper Company - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ - verfügt über das Cactus-Kupferprojekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung. Arizona Sonoran Copper wird von Hudbay Minerals übernommen werden. Arizona-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,242 Stammaktien von Hudbay Minerals. Aktionäre, die bei dem sehr aussichtsreichen Projekt und vor allem im zukunftsträchtigen Kupfersegment dabei bleiben wollen, sollten sich überlegen dieses Angebot anzunehmen oder in andere aussichtsreiche Kupferkonzerne zu tauschen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/ und in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Quellen: Endeavour Silver, Arizona Sonoran Copper Company,

https://institute.bankofamerica.com/transformation/physical-ai-part-2.html?utm_source=Email_Institute&utm_medium=Email&utm_campaign=Daily_Insights_AI_March_26&utm_content=031226_n_07_transformation/physical-ai-part-2.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/, Intro-Bild: stock.adobe.com, Close-up macro shot of twisted metal wires in various colors and textures; Von https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht

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