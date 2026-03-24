Bei diesen Aktien haben zuletzt Insider massiv Anteile auf den Markt geworfen. Diese Werte sind konkret betroffen und darum wird das als Warnsignal für Anleger gewertet. Wenn Insider Aktien verkaufen, dann ist dies in aller Regel ein deutliches Warnsignal für Investoren. Ursache: Häufig wird angenommen, dass die Verkäufer durch ihre Position bessere Informationen haben als der Markt und sich bereits vor schlechten Nachrichten von den jeweiligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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