Apple steht laut Bank of America vor dem nächsten großen Innovationsschub: Ein faltbares iPhone ab 2026 und ein neuer Launch-Rhythmus könnten Nachfrage, Preise und Margen deutlich verändern.Apple bereitet laut einer aktuellen Analyse der Bank of America den Einstieg in eine neue Smartphone-Ära vor. Demnach könnte der Konzern bereits 2026 sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen - ein Schritt, der die Nachfrage deutlich ankurbeln und für Euphorie unter Apple-Anhängern führen dürfte. Nach Einschätzungen aus der asiatischen Lieferkette soll das Gerät im Buchformat aufklappbar sein und über ein Display von rund 7,7 bis 7,8 Zoll verfügen. Trotz des neuen Formfaktors soll das Modell im …Den vollständigen Artikel lesen
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