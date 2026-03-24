Avanzanite Bioscience B.V., ein schnell wachsendes europäisches Pharmaunternehmen im kommerziellen Stadium, dessen Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten liegt, gab heute seine Expansion nach Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas, sowie die Ernennung von Constance Sabbagh zum General Manager für Frankreich bekannt. Im Anschluss an eine im November 2025 angekündigte Serie-A-Finanzierung in Höhe von 32 Millionen Euro durch MVM Partners skaliert Avanzanite seine europäische Infrastruktur zu einer einzigen, integrierten Plattform in 32 Ländern, die entwickelt wurde, um Patienten in jedem europäischen Markt Medikamente für seltene Krankheiten zur Verfügung zu stellen.

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Constance Sabbagh, General Manager, France

"Frankreich ist von zentraler Bedeutung für die Europa-Vision von Avanzanite", so Adam Plich, Mitbegründer und CEO von Avanzanite. "Durch seinen nationalen Plan für seltene Krankheiten, seine Versorgungsnetzwerke und seine wissenschaftlichen Innovationen übernimmt Frankreich eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet seltener Krankheiten und ist damit einer der bedeutendsten Gesundheitsmärkte Europas. Wir sind durch unsere Partnerschaften mit französischen Innovatoren bereits in Frankreich aktiv, und diese Expansion markiert den nächsten Schritt zum Aufbau einer langfristigen Präsenz in dem Land. Ich bin stolz, Constance bei uns willkommen zu heißen, deren Führungsqualitäten, umfassende Erfahrung im Bereich seltener Krankheiten und fundierte Kenntnisse der französischen Gesundheitslandschaft uns dabei helfen werden, eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit aufzubauen und den Zugang zu innovativen Orphan-Medikamenten zu erweitern."

Constance kann auf umfangreiche Erfahrungen in der Etablierung und Expansion der Geschäftstätigkeit in Frankreich, dem Aufbau leistungsstarker Teams sowie der Umsetzung von Early-Access-Programmen zurückgreifen. Sie überzeugt mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Sicherstellung des Zugangs zu und der Markteinführung von innovativen Arzneimitteln, ebenso wie bei der Förderung kommerzieller Aktivitäten mit einem Umsatz von bis zu 150 Millionen Euro. Constance kommt nach mehr als zwei Jahrzehnten Berufserfahrung bei globalen biopharmazeutischen Unternehmen wie Amylyx, Shire und MSD, wo sie 16 Markteinführungen und das Produktwachstum in acht Therapiebereichen leitete oder dazu beitrug, zu Avanzanite. Constance hat einen Doktortitel in Pharmazie und einen Executive MBA der INSEAD.

"Es ist mir eine Ehre, mich Avanzanite in einem so entscheidenden Moment seiner Entwicklung anzuschließen", so Constance Sabbagh. "Was mich am meisten beeindruckt, ist das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit seltenen Krankheiten. Die Vision von Avanzanite deckt sich mit meinem eigenen Bestreben, Patienten, denen oft nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stehen, innovative Lösungen anzubieten. Frankreich bietet ein einzigartiges wissenschaftliches und institutionelles Umfeld. Das wirtschaftliche Rahmenwerk und das Ökosystem für den Zugang zu Therapien sind zwar nach wie vor komplex, doch freue ich mich darauf, mich dieser Herausforderung zu stellen und mit der Ärzte- und Patientengemeinschaft sowie dem gesamten französischen Ökosystem zusammenzuarbeiten, um den nachhaltigen Zugang zu lebensverändernden Therapien auszuweiten."

Constance wird ihren Arbeitssitz in Paris haben, direkt an den CEO berichten und die französischen Geschäftsaktivitäten von Avanzanite leiten. Sie wird alle kommerziellen, medizinischen, marktzugangsbezogenen, patientenorientierten und operativen Aktivitäten verantworten. Ihr Schwerpunkt wird in der Anfangsphase auf dem Aufbau der lokalen Organisation, Kontakten zu wichtigen Interessengruppen einschließlich der Gemeinschaft der von Erythrozytenstörungen Betroffenen sowie der Sicherstellung eines schnellen und nachhaltigen Zugangs zum Portfolio von Avanzanite an Arzneimitteln für seltene Krankheiten liegen.

Mit dieser Ernennung sowie den kürzlich erfolgten Neueinstellungen von Führungskräften in Italien und Nordeuropa umfasst das "Champions-League"-Team von Avanzanite nun mehr als 90 Pharmaexperten, die in 32 Ländern tätig sind, einschließlich des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs.

Über Avanzanite Bioscience

Avanzanite definiert den Markteintritt von Medikamenten für seltene Krankheiten in ganz Europa neu. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet, hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande, und arbeitet mit innovativen Biotech-Unternehmen zusammen, um das kommerzielle Potenzial von Orphan-Medikamenten über eine vollständig integrierte, 32 Länder umfassende Plattform voll auszuschöpfen. Mit unserer fundierten Expertise beim Marktzugang navigieren wir durch die komplexe Landschaft Europas wie Großmeister im Schach und stellen dabei sicher, dass kein Patient auf der Strecke bleibt, während wir unseren Allianzpartnern konkrete Ergebnisse und Wachstumschancen bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com.

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