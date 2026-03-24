The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2026
ISIN Name
XS2794650833 VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN
XS2689001100 GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS1969787396 INTL FINANCE 19/26
FR001400GVB0 WENDEL 23/26 CV
CH0406990835 SIKA 18-26
DE000LB13L22 LBBW STUFENZINS 20/26
DE000A28ZF69 SFT.CIR. 20/UND.
DE000HLB3Q11 LB.HESS.THR.CARRARA03U/18
XS1968846532 CAIXABANK 19/26 MTN
XS1969645255 E+ PPF TELECOM 19/26 MTN
