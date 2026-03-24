© Foto: DALLE - OpenAIGold rutscht weiter ab, der US-Dollar legt zu, die US-Anleiherenditen steigen. Der einstige Krisengewinner Gold verliert seit seinem Rekordhoch mehr als 22 Prozent. Droht jetzt noch mehr Druck?Der Goldpreis gerät immer stärker unter Druck - ausgerechnet der vermeintlich sichere Hafen sendet plötzlich Warnsignale. Laut CNBC ist der Spotpreis am Dienstag zeitweise um zwei Prozent gefallen und notierte zuletzt bei nur noch rund 4.335,97 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm). Auch die Futures gaben nach und lagen bei 4.358,80 US-Dollar. Damit vertieft Gold seine Bärenmarktphase. Seit dem Rekordhoch von 5.594,82 US-Dollar Ende Januar hat das Edelmetall mehr als 22 Prozent verloren. Allein in der …Den vollständigen Artikel lesen
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