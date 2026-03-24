Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch und Öl und Gas bleiben teuer. Denn trotz vorsichtiger Signale der USA in Richtung einer diplomatischen Lösung eskaliert die Lage im Nahen Osten weiter. Donald Trump zeigt sich zwar weiterhin zuversichtlich, dass ein Abkommen zur Beendigung der Kampfhandlungen möglich ist, doch militärisch gibt es keine Entspannung.In der Nacht musste Israels Luftabwehr erneut mehrere Raketen abfangen. Parallel dazu berichteten auch Saudi-Arabien und Bahrain von neuen Angriffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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