Bern (ots) -Die Valiant Holding AG hat heute ihre Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.Der Geschäftsbericht der Valiant Holding AG gliedert sich in die Kapitel Lagebericht, Corporate Governance, Vergütungsbericht und Finanzbericht. Einleitend enthält der Bericht ein Interview mit dem Verwaltungsratspräsidenten Markus Gygax und dem CEO Ewald Burgener sowie eine Botschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre.Der als eigenständige Publikation verfasste Nachhaltigkeitsbericht enthält unter anderem die Klimaberichterstattung nach den international anerkannten Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Erstmals wurde der Klimabericht auch maschinenlesbar nach der Taxonomie ESRS (European Sustainability Reporting Standards) umgesetzt.Ergänzt wird die Berichterstattung durch einen gedruckten Kurzbericht und einen Online-Geschäftsbericht. Dieser beinhaltet interaktive Kennzahlen und einen Videorückblick auf das Jahr 2025. Der Online-Geschäftsbericht 2025 ist abrufbar unter: gb.valiant.chSämtliche Dokumente und Informationen zur Berichterstattung von Valiant sind aufgeschaltet unter: valiant.ch/ergebnisseÜber ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,9 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende - davon über 70 Auszubildende.Kontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100939119