Der Goldpreis stand zum Wochenauftakt massiv unter Druck. Bis auf knapp 4.100 Dollar ging es bei dem Edelmetall nach unten. Danach folgte eine deutliche Erholung, nachdem Hoffnungen auf ein Abkommen mit dem Iran und damit doch ein schnelleres Kriegsende aufkamen. Zuletzt gab der Goldpreis aber wieder leicht nach. Am Dienstagmorgen wird eine Feinunze Gold für 4.366 Dollar gehandelt.Belastend wirkt weiter der starke US-Dollar, der gegenüber wichtigen Währungen zulegt und Gold für Investoren außerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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