© Foto: Masahiro Sugimoto - Yomiuri ShimbunJapans Inflation fällt überraschend unter das Ziel der Notenbank und treibt die Börsen an. Gleichzeitig steht die Geldpolitik vor schwierigen Entscheidungen.Japans Inflation hat im Februar eine überraschende Wende genommen und ist erstmals seit fast vier Jahren unter das Ziel der Zentralbank gefallen. Während die Preise langsamer steigen, reagieren die Finanzmärkte mit Kursgewinnen - doch für die Geldpolitik wird die Lage zunehmend komplex. Kerninflation rutscht auf Drei-Jahres-Tief Die Kerninflation, die volatile Lebensmittelpreise ausklammert, stieg im Februar nur noch um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit fiel sie erstmals seit März 2022 unter das Ziel der Bank of Japan (BoJ) von …Den vollständigen Artikel lesen
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