Iran, Israel, die Sorge vor explodierenden Ölpreisen und die Angst, dass die Weltwirtschaft ins Stocken gerät. Trotz erster Signale einer diplomatischen Lösung kehrt noch keine Ruhe ein. Ein Wert zeigt sich aber aktuell unbeeindruckt von den Geschehnissen. Nextera Energy folgt weiter unbehelligt seinen stabilen langfristigen Aufwärtstrend. NextEra Energy ist längst nicht mehr nur ein klassischer Versorger. Das Unternehmen hat sich zum weltweit größten Betreiber von Wind- und Solaranlagen entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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