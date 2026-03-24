Braunwald (ots) -Pascal Zuberbühler (ehemaliger Schweizer Nationaltorhüter) und Martin Nydegger (Direktor von Schweiz Tourismus) eröffnen in Braunwald (GL) die erste Eiergondelbahn der Welt.Im Beisein von lokalen Persönlichkeiten wurde in Braunwald eine Mini-Gondelbahn mit 14 Gondeln eröffnet. Der sogenannte "Egg-xpress" dient als Transportmittel vom Frühstücksbuffet in die Eierküche. Bestellt wird auf Mini-Snowboards, welche man in die Gondel stecken kann. Ein kleines Küken begleitet die Bestellung. Sobald die Bestellung fertig ist, erklingt daraus eine märchenhafte Melodie. Im Anschluss wird die Eierspeise mit der Gondelbahn ausgeliefert.Martin Nydegger sagt dazu: "Solche kreativen Ideen zeigen, wie innovativ der Schweizer Tourismus sein kann und unterstreicht die Positionierung dieses einzigartigen Hotels." Mit der neuen Eiergondelbahn erhält das Frühstück eine weitere überraschende Attraktion. Auch Pascal Zuberbühler zeigte sich begeistert: "Als Goalie durfte ich viele Bälle fangen. Zwischendurch musste ich aber auch ein Ei kassieren. Jedoch ist der "Egg-xpress" weltweit "ei-malig"."Über das MärchenhotelDas Märchenhotel liegt im autofreien Braunwald auf rund 1'300 Metern Höhe im Kanton Glarus. Das familiengeführte Vier-Sterne-Superior-Hotel wird von Nadja und Patric Vogel geführt, gehört zu den besten Familienhotels der Schweiz und wurde mehrfach ausgezeichnet. Das Haus bietet zahlreiche märchenhafte Erlebnisse für Kinder und Erwachsene - von der täglichen Märchenstunde über die vielen Tiere bis hin zum Pinocchio-Sirupbrunnen.Pressekontakt:VISIT Glarnerland AGJanina SchiesserSernftalstrasse 38762 Schwanden GLjanina.schiesser@glarnerland.ch+41 (0) 55 610 21 21www.glarnerland.chMärchenhotel AGPatric VogelDorfstrasse 248784 Braunwaldinfo@maerchenhotel.ch+41 (0) 55 653 71 71www.maerchenhotel.chOriginal-Content von: Märchenhotel Braunwald, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103473/100939125