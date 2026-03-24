Dieser schwedische Minenkonzern produziert Kupfer, Silber, Nickel, Zink und Gold ausschließlich in Europa. Eine spannende Alleinstellung. Rohstoffe sind knapp und das wird so bleiben. Und sie kommen oft aus Regionen mit instabilem politischem Umfeld. Das ist etwa ein Problem für Europa. Hierzulande wird viel mehr verbraucht als gefördert. Das rückt den hierzulande wenig bekannten Rohstoffkonzern Boliden in ein besonderes Licht. Knappe Rohstoffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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