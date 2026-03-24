Wir werfen einen Blick zurück auf den Goldpreisentwicklung am 23.03.2026. Was zunächst nach einem klassischen Abverkauf aussah, entwickelte sich im Tagesverlauf zu einer bemerkenswerten Gegenbewegung. Genau solche Handelstage sind es, die oft mehr verraten als ruhige Aufwärtstrends - nämlich, ob der Markt bereits beginnt, einen Boden auszubilden. Goldpreis am 23.03.2026: Erst Abverkauf, dann klare Gegenreaktion Der Goldpreis startete bei 4.389,12 USD in den Handel und geriet zunächst massiv unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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