EQS-News: Micro-Star INT'L CO., LTD. / Schlagwort(e): Sonstiges

MSI hebt Cloud-, KI- und Enterprise-Server-Plattformen auf dem CloudFest 2026 hervor



24.03.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



RUST, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem CloudFest 2026 (Stand Nr. H08+H09) präsentiert MSI ein Server-Portfolio, das Hyperscale-Cloud-Plattformen, NVIDIA-beschleunigte KI-Systeme und Unternehmensserver für Hybrid-Cloud-Umgebungen umfasst. Das Produktportfolio umfasst Multi-Node- und ORv3-Architekturen für Hyperscale-Bereitstellungen, GPU-intensive Plattformen für KI-Training und -Inferenz sowie Unternehmenssysteme mit großem Arbeitsspeicher für Virtualisierung und datenintensive Workloads. Damit können Cloud-Dienstleister und Unternehmen eine skalierbare Infrastruktur mit hoher Dichte für Cloud-, KI- und Unternehmens-Workloads bereitstellen. "Die Cloud-Infrastruktur entwickelt sich rasant weiter, da KI-Dienste und datenintensive Workloads stetig zunehmen", so Danny Hsu, Geschäftsführer des Bereichs Enterprise Platform Solutions bei MSI . "Dienstleister und Unternehmen benötigen Plattformen, die sich effizient skalieren lassen und gleichzeitig Leistung sowie betriebliche Flexibilität in Rechenzentrumsumgebungen der nächsten Generation gewährleisten." Skalierbare Rechenplattformen für die Cloud-Infrastruktur

Das Cloud-Plattform-Portfolio unterstützt Hyperscale- und Service-Provider-Bereitstellungen und bietet Flexibilität bei der Bereitstellung über 2U-4-Knoten- , 2U-2-Knoten - und ORv3-21-Zoll-Serverarchitekturen hinweg, wobei die Plattformen mit AMD EPYC- und Intel Xeon 6-Prozessoren ausgestattet sind. Diese Plattformen optimieren die Rechendichte und die Effizienz auf Rack-Ebene bei groß angelegten Cloud-Workloads. Aufbauend auf der DC-MHS-Architektur (Data Center Modular Hardware System) verbessern die Plattformen die Wartungsfreundlichkeit und die Hardware-Interoperabilität, sodass Betreiber die Wartung optimieren und die betriebliche Komplexität in groß angelegten Bereitstellungen reduzieren können. Für Hyperscale-Umgebungen bietet MSI eine ORv3-konforme 21-Zoll-Plattform an, die für Open-Compute-Racks und 48-V-Rack-Stromversorgungsarchitekturen ausgelegt ist und eine verbesserte Rechendichte, Energieeffizienz sowie eine nahtlose Integration auf Rack-Ebene ermöglicht. Der CD270-S3071-X4 ist eine 2U-Plattform mit 4 Knoten, die für Cloud-Bereitstellungen mit hoher Dichte konzipiert ist. Jeder Knoten unterstützt einen einzelnen Intel Xeon 6-Prozessor (bis zu 400 W TDP) mit 12 DDR5-DIMM-Steckplätzen über 12 Speicherkanäle sowie 3 frontseitige U.2-NVMe-Einschübe, was eine hohe Rechendichte und effiziente Skalierung für Workloads im Cloud-Maßstab ermöglicht. KI-Plattformen für skalierbare Cloud-KI-Infrastrukturen

NVIDIA-beschleunigte KI-Plattformen erweitern das Portfolio von groß angelegten Trainingsclustern bis hin zu lokalen KI-Entwicklungsumgebungen und umfassen einen 4U-GPU-Server, einen 2U-GPU-Server sowie eine KI-Entwicklungs-Workstation . Die für Cloud-Dienstleister und KI-Betreiber konzipierten Systeme kombinieren NVIDIA-GPUs, Speicherarchitekturen mit hoher Bandbreite, PCIe 5.0/6.0-Konnektivität und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, um den für KI-Workloads im Rechenzentrumsmaßstab erforderlichen Durchsatz und die erforderliche Skalierbarkeit zu liefern. Der CG481-S6053 ist ein 4U-NVIDIA-MGX-Server mit zwei AMD EPYC 9005-Prozessoren, der bis zu 8 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPUs und 8 400-Gb-QSFP112-Netzwerkanschlüsse unterstützt. Mit PCIe 6.0-GPU-Konnektivität und Netzwerken mit hoher Bandbreite ist die Plattform für groß angelegte KI-Trainingscluster und Umgebungen zur Modelloptimierung optimiert. Der CG290-S3063 ist ein 2U-NVIDIA-MGX-Server auf Basis von Intel Xeon 6-Prozessoren, der bis zu 4 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPUs unterstützt. Dank seiner ausgewogenen GPU-Dichte und kompakten Stellfläche eignet er sich hervorragend für skalierbare Inferenz- und verteilte KI-Bereitstellungen in Cloud- und Edge-Infrastrukturen. Die XpertStation WS300 , die auf der NVIDIA DGX Station-Architektur basiert, vervollständigt das Angebot. Sie integriert eine NVIDIA Grace-CPU in Kombination mit einer NVIDIA Blackwell Ultra-GPU und verfügt über einen 748 GB großen kohärenten Speicherpool sowie 2×400-GbE-Netzwerkfunktionen, die von NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs unterstützt werden. Das System ermöglicht es Entwicklern und KI-Teams, KI-Modelle lokal zu entwickeln, zu prototypisieren, zu optimieren und zu validieren, bevor Workloads auf einer KI-Infrastruktur im Produktionsmaßstab bereitgestellt werden. Unternehmensserver für hybride Cloud-Infrastrukturen

Für Hybrid-Cloud-Umgebungen konzipierte Unternehmensplattformen unterstützen den Einsatz in Unternehmensrechenzentren. Die Produktpalette umfasst 1U- und 2U-Systeme mit AMD EPYC 9005- und Intel Xeon 6-Prozessoren, die CPUs mit hoher Kernanzahl, DDR5-Speicher, PCIe 5.0-Erweiterung und NVMe-Speicher mit hoher Dichte kombinieren, um Virtualisierung, Datenbanken und Cloud-native Workloads zu unterstützen. Der CX270-S5062 ist eine 2U-Dual-Socket-Intel-Xeon-6-Plattform, die 32 DDR5-DIMMs, flexible NVMe-Speicherkonfigurationen mit bis zu 24 frontseitigen U.2-NVMe-Laufwerken und 2 doppelt breite PCIe-5.0-GPUs unterstützt und damit eine hohe Rechenleistung und Speicherdichte für Virtualisierungs- und Unternehmensdatenbank-Workloads bietet. Der CX271-S4056 (-HE SKU) ist eine 2U-Single-Socket-AMD-EPYC-9005-Plattform mit 24 DDR5-DIMMs, 2 doppelt breiten PCIe 5.0-GPUs und NVMe-Speicher, die eine hohe Speicherbandbreite und ausgewogene Leistung für Unternehmensanwendungen und Cloud-Infrastrukturdienste bietet. Der CX171-S4056 ist eine 1U-AMD-EPYC-9005-Plattform, die 24 DDR5-DIMMs und bis zu 12 frontseitige NVMe-Laufwerke unterstützt und eine hohe Rechendichte für platzsparende Rechenzentrumsbereitstellungen ermöglicht. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2939598/MSI_Highlights_Cloud__AI__and_Enterprise_Server_Platforms_at_CloudFest_2026_PR_Newswire.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/msi-hebt-cloud--ki--und-enterprise-server-plattformen-auf-dem-cloudfest-2026-hervor-302721906.html



24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News