© Foto: Jacob Ford/AP/dpaTrotz Trumps Entspannungssignal steigen die Ölpreise wieder: Brent springt wieder über 100 US-Dollar. Die Angst vor neuen Lieferausfällen im Zuge des Iran-Krieges treibt die Ölpreise wieder nach oben!Die Ölpreise steigen schneller wieder, als viele Anleger nach dem heftigen Ausverkauf zu Wochenbeginn erwartet hatten. Im asiatischen Handel am Dienstag zog der Preis für Brent-Rohöl wieder deutlich an und kletterte erneut über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Auch die US-Sorte WTI legte kräftig zu. Damit bleibt der Energiemarkt fest im Griff der Spannungen im Nahen Osten. Aktuell kostet ein Barrel Brent-Öl 102,47 US-Dollar. Ein Barrel WTI-Öl kostet 90,18 US-Dollar (Stand: 08:37 Uhr). …Den vollständigen Artikel lesen
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