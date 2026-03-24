In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC kündigte Strategy am Montag neue At-The-Market-Programme (ATM) an. Das Volumen ist gewaltig. Konkret will die Firma zusätzliche Stammaktien (MSTR) im Wert von bis zu 21 Milliarden Dollar verkaufen. Hinzu kommen Vorzugsaktien der Klasse STRC für ebenfalls 21 Milliarden Dollar und STRK-Papiere für 2,1 Milliarden Dollar.Der Grund: Durch die ATM-Programme muss Strategy das Kapital nicht auf einen Schlag über große Einzeltransaktionen einsammeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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