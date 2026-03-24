Datum der Anmeldung:
20.03.2026
Aktenzeichen:
B6-36/26
Unternehmen:
Heise Gruppe GmbH & Co. KG, Hannover (D); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Sutter Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG, Essen (D)
Produktmärkte:
Telekommunikations- und Branchenverzeichnisse
20.03.2026
Aktenzeichen:
B6-36/26
Unternehmen:
Heise Gruppe GmbH & Co. KG, Hannover (D); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Sutter Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG, Essen (D)
Produktmärkte:
Telekommunikations- und Branchenverzeichnisse
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