Datum der Anmeldung:
20.03.2026
Aktenzeichen:
B9-40/26*
Unternehmen:
1. Express Group a.s., Bratislawa (SVK); 2. METRANS a.s, Prag (CZE); 3. Flora S.R.L., Arad (ROU); Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 4. EMA RAIL S.R.L., Arad (ROU)
Produktmärkte:
Schienengüterverkehr
20.03.2026
Aktenzeichen:
B9-40/26*
Unternehmen:
1. Express Group a.s., Bratislawa (SVK); 2. METRANS a.s, Prag (CZE); 3. Flora S.R.L., Arad (ROU); Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 4. EMA RAIL S.R.L., Arad (ROU)
Produktmärkte:
Schienengüterverkehr
© 2026 Bundeskartellamt