Heute haben wir uns in der TB-Daily auf die Chancen konzentriert, die aus dem Iran-Krieg und der Energieverknappung entstehen könnten. Wenn alle Angst haben, ist oft der Tiefpunkt erreicht. Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 17 Punkten im Quantil der extremen Angst. Historisch gesehen markieren Extremwerte oft den Wendepunkt einer Korrektur. Ein nachhaltiger Anstieg setzt aber voraus, dass die Ursache der Korrektur gelöst wird. Kurzfristig führt Trumps 5-Tägige Angriffspause zu Erholung, für einen nachhaltigen Bullenmarkt bedarf es jedoch einer größeren Deeskalation im Konflikt.



Doch genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen: Während der breite Markt vor den hohen Energiepreisen zittert, schauen wir dorthin, wo die Lösung entsteht. In der TB-Daily haben wir Ihnen heute zwei Kandidaten heraugestellt, die mit ihrer Technologie für eine Lösung sorgen können. Wenn Sie sich unseren Spekulationen anschließen möchten, können Sie die TB-Daily über diesen Link im Einzelabruf oder im Abonnement folgen.





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