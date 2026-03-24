Neuss (ots) -Wer kennt das nicht: Der Boden ist gewischt, aber die Schlieren bleiben. Tineco (https://de.tineco.com/) löst dieses Problem mit dem neuen FLOOR ONE S9 Master konsequent. Der StreakFree-Abzieher sorgt dafür, dass Böden nach dem Wischen trocken und streifenfrei sind, ohne Nacharbeit. Dazu kommen ThermoBlast-Technologie für hartnäckige Flecken, kontinuierliches Wischen mit auf 52 Celsius erhitztem Wasser und ein vollautomatisches Selbstreinigungs- und Trocknungssystem. Der S9 Master ist im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s9-master-nass-und-trockensauger) und auf Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0G58FXYGH) erhältlich.Technologie-HighlightsStreakFree-AbzieherDer StreakFree-Abzieher ist an der Vorderseite des Geräts angebracht und senkt sich beim Rückwärtsziehen automatisch ab. Er nimmt überschüssiges Wasser unmittelbar nach dem Wischen auf und hinterlässt Böden, die sofort barfuß begehbar sind - ohne Wasserflecken und ohne Nachtrocknen.ThermoBlast-Technologie und Warmwasser-WischenBeim Einsatz der ThermoBlast-Technologie sprüht eine Hochdruckdüse an der Gerätefront warmes Wasser gezielt auf hartnäckige Flecken wie Fett, angetrocknete Rückstände oder Schmutz in Fugen. Die Funktion lässt sich per Knopfdruck am Handgriff aktivieren. In Kombination mit der kontinuierlichen Wischfunktion mit auf 52 Celsius erhitztem Wasser erzielt der S9 Master eine Reinigungsleistung, die über klassische Wischsauger ohne Wasserheizung hinausgeht.FlashDry-SelbstreinigungssystemNach jeder Nutzung übernimmt das Gerät die eigene Pflege. Zunächst spült heißes Wasser Rückstände aus der Schlauchleitung bis zur Bürstenrolle. Anschließend wird die Bürste entweder innerhalb von 5 Minuten per FlashDry bei 85 Celsius oder im leiseren SilentDry-Modus innerhalb von 40 Minuten bei nur 52 dB(A) getrocknet. Das Ergebnis: verbesserte Hygiene, kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche nach der Reinigung.180° Lay-flat-DesignDank des vollständig abklappbaren Designs reinigt der S9 Master mühelos unter Möbeln bis zu einer Einbauhöhe von 9,9 cm. Sofas, Betten oder Sideboards stellen kein Hindernis mehr dar.DustReveal Green HeadlightDer grüne 150°-Weitwinkel-Lichtstrahl an der Gerätefront macht selbst feinsten Staub und kleine Partikel sichtbar, auch in dunkleren Bereichen oder unter Möbeln.Weitere Ausstattung- QUIET Mode: Leiser Betrieb bei maximal 70 dB(A) für den täglichen Einsatz.- Anti-Verhedderungs-Design: Verhindert, dass sich Haare und Tierhaare um die Bürste wickeln.- ChromaGlow Light Display: Farbige Lichtanzeige signalisiert den aktuellen Reinigungsmodus und den Verschmutzungsgrad.- 45°-Schwenkgelenk: Flexibler Links-Rechts-Schwenk für erleichtertes Manövrieren.- Triple-sided Edge Cleaning: Dreiseitige Kantenreinigung entlang von Fußleisten und Ecken.- Bis zu 65 Minuten Laufzeit: Im QUIET Mode; 50 Minuten im AUTO Mode.Preis und Verfügbarkeit- UVP: 699 EUR- Verfügbarkeit: Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s9-master-nass-und-trockensauger) und Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0G58FXYGH)Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvisionverschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu Entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6242028