Deutsche Rohstoff beschleunigt sein Bohrprogramm in Wyoming für 2026 durch den Einsatz einer zweiten Bohranlage und rechnet nun mit mindestens 11 Nettobohrlöchern (gegenüber zuvor 8,5) sowie potenziell über 20, sollten die Ölpreise hoch bleiben. Bei einer Hedgingquote von nur 20 % bei maximaler Produktion kann das Unternehmen erheblich von höheren Spot- und kurzfristigen Terminpreisen profitieren. Die Rohölpreise werden selbst bei kurzfristiger Beendigung des Irankonfliktes voraussichtlich noch länger auf einem hohen Niveau bleiben, da eine dauerhafte Risikoprämie, Verzögerungen bei der Instandsetzung der Infrastruktur und die dringende Wiederaufstockung der weltweiten Reserven eine Preisuntergrenze bilden. Die Aktualisierung des Bohrprogramms und der WTI-Preise führt zu einer deutlichen Anhebung unserer Schätzungen. Daher erhöhen wir das Kursziel auf 121,00 EUR (von 100,00 EUR) und bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
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