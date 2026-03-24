Nach rund acht Jahren Verhandlungen haben die EU und Australien ein umfassendes Freihandelsabkommen vereinbart. Es sieht deutliche Handelserleichterungen für fast alle Wirtschaftssektoren und Produkte vor, so auch für Elektroautos, Batterien und auch kritische Rohstoffe wie Lithium. Mit dem Abkommen sollen Handelshürden und Zölle deutlich reduziert und in den meisten Fällen sogar komplett abgeschafft werden. Die Vereinbarung sieht dabei die Abschaffung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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