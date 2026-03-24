FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TIAN AN MEDICARE HD-,01 SMI BMG2133H2006
AB/FROM ONWARDS 24.03.2026 09:40 CET
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TIAN AN MEDICARE HD-,01 SMI BMG2133H2006
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