DAX Prognose für Dienstag, 24.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 21.924 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Gestern Morgen ging es bis zum späten Vormittag zunächst in einer Box seitwärts. Die Bullen haben zwar immer wieder versucht, den Index nach Norden zu schieben, scheiterten aber regelmäßig. Es stellte sich gegen Mittag eine dynamische und mit Momentum unterlegte Aufwärtsbewegung ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen bis über die 23.000 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Am Nachmittag gelang es den Bullen erneut den Index über diese Marke zu schieben, sie haben es aber erneut nicht vermocht, den Index über der 23.000 Punkte-Marke festzusetzen. Im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte der Index moderat zulegen, gab aber im Rahmen des Frühhandels wieder Substanz ab. Der DAX ging bei 22.785 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter wichtiger Widerstandszone: Die 23.000-Punkte-Marke bleibt die zentrale Hürde. Mehrfache Ablehnung zeigt fehlende Stärke für einen nachhaltigen Ausbruch.

Die 23.000-Punkte-Marke bleibt die zentrale Hürde. Mehrfache Ablehnung zeigt fehlende Stärke für einen nachhaltigen Ausbruch. Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich: Solange sich der DAX über der Zone um 22.550-22.650 Punkte hält, bestehen Chancen auf weitere Erholungsbewegungen.

Solange sich der DAX über der Zone um 22.550-22.650 Punkte hält, bestehen Chancen auf weitere Erholungsbewegungen. Übergeordnet bleibt das Risiko auf der Unterseite: Unterhalb der SMA20 und besonders bei Bruch von 22.500 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer Richtung 22.200 bzw. 21.700 Punkte.

DAX aktuell: Rückblick auf den 23.03.2026

Der DAX startete gestern bei 21.924 Punkten in den vorbörslichen Handel und bewegte sich zunächst seitwärts. Im weiteren Verlauf setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index zeitweise über die Marke von 23.000 Punkten führte. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang jedoch nicht.

Am Ende des Xetra-Handels konnte der DAX Zugewinne verbuchen und schloss bei 22.595 Punkten. Nachbörslich zeigte sich leichte Stärke, bevor der Index im Frühhandel wieder nachgab. Der Tagesschluss lag bei 22.785 Punkten.

Die Marktbreite war positiv:

33 Aktien im Plus

7 Aktien im Minus

Stärkste Werte:

Brenntag +5,78 %

Commerzbank +4,81 %

Siemens +4,05 %

Schwächste Werte:

Zalando -3,06 %

Vonovia -1,73 %

Qiagen -1,62 %...

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