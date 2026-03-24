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Presseinformation
MIG Capital setzt 2025 in schwierigem Marktumfeld erfolgreichen Kurs fort
München, 24. März 2026
MIG Capital AG, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber, blickt auf ein weiteres herausforderndes Geschäftsjahr zurück. Im vergangenen Jahr erhielten die Portfoliounternehmen im Rahmen von 24 Kapitalschritten knapp 32 Millionen Euro (Vorjahr: 41 Millionen Euro) aus den MIG Fonds. Gemeinsam mit Co-Investoren und weiteren Kapitalgebern wurde den Beteiligungsunternehmen insgesamt mehr als 514 Millionen Euro (Vorjahr: 232 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt. Zum Jahresende 2025 erreichten die MIG Fonds die Marke von rund 800 Millionen Euro, die seit der Gründung vor über 20 Jahren in vielversprechende Start-ups der Bereiche Deep Tech und Life Sciences investiert wurden.
Michael Motschmann, Managing Partner der MIG Capital, merkt an: "Wir leisten damit einen erheblichen Beitrag, um in Deutschland und Europa hochinnovativen Geschäftsmodellen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen in zukunftsorientierten Fortschritt umzusetzen." Zum Verlauf des Geschäftsjahres 2025 sagt Michael Motschmann: "2025 war erneut kein einfaches Jahr für Wachstumsfinanzierungen. Umso wichtiger war es, unsere Portfoliounternehmen gemeinsam mit starken Co-Investoren gezielt mit Kapital auszustatten und ihnen Planungssicherheit zu geben. Dass zahlreiche Beteiligungen ihre technologischen und operativen Meilensteine erreicht haben, bestätigt unseren selektiven und langfristigen Investmentansatz."
MIG Capital investierte 2025 erstmals in die folgenden Start-ups:
Das Portfolio der MIG Capital zählte Ende 2025 über 30 junge ambitionierte Unternehmen. Einzelnen Portfoliounternehmen gelangen - unter anderen - bemerkenswerte Meilensteine:
Seit vergangenem Jahr verstärkt Dr. Nicolas Rose-André die Deep Tech-Sparte von MIG Capital. Damit setzt der VC-Investor den Ausbau und die gezielte Diversifizierung seines Investment-Teams fort. Derzeit sind elf hochprofessionelle Experten für MIG Capital tätig, die mit internationaler Erfahrung, unternehmerischem Verständnis und breiter fachlicher Kompetenz vielversprechende Unternehmen aus Life Sciences und Deep Tech wirkungsvoll identifizieren und begleiten.
2025 schütteten die von MIG Capital verwalteten MIG Fonds 8,5 Millionen Euro an Anleger aus. Begünstigt waren die Anleger der MIG Fonds 2, 4, 6, 8 und 16. Die Ausschüttungen resultieren aus den Veräußerungen der Beteiligungen an biocrates und Advanced Medical Balloons. Ebenfalls veräußert wurde Wealthpilot, Ausschüttungen erfolgten im Januar 2026 an Anleger des MIG Fonds 16.
Dr. Matthias Kromayer, Managing Partner der MIG Capital, gibt einen Ausblick zum laufenden Jahr: "Wir sehen bei MIG Capital weiterhin große Chancen für technologisch starke Unternehmen. Europa und Deutschland verfügen über exzellente Technologien und hochqualifizierte Gründerteams. Die Herausforderung liegt weniger in der Innovationskraft als in deren Umsetzung, Skalierung und internationaler Sichtbarkeit. Genau hier setzen wir mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk an. Die nächsten Fortschritte entstehen durch einen klaren Fokus und Durchhaltevermögen. Darauf richten wir unsere Arbeit 2026 aus."
Über MIG Capital
MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über die MIG Fonds in junge Deep Tech- und Life Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher 800 Millionen Euro in rund 60 Unternehmen investiert. MIG-Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazeutika, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung/IoT, Medizintechnik und Digital Health. Aktuell besteht das MIG-Beteiligungsportfolio aus mehr als 30 Unternehmen.
MIGs Investment-Team besteht aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Kaufleuten, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen.
In den vergangenen Jahren realisierte die MIG Capital AG mehr als zehn erfolgreiche Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an Infineon,) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit BRAIN, NFON, BioNTech und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse.
Für weitere Informationen: www.mig.ag, www.mig-fonds.de. LinkedIn: MIG Capital
Kontakt
Dr. Matthias Kromayer, Managing Partner MIG Capital
Pressekontakt
Dr. Klaus Westermeier Medienbüro
24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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