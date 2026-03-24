Die Rivian-Aktie legte am gestrigen um satte +6% zu. Gibt es gute Nachrichten vom US-Elektroautobauer und ist die Aktie momentan einen Kauf wert? Eine Partnerschaft mit Uber Es gab zum Wochenauftakt in der Tat sehr gute Nachrichten für Rivian. Das Unternehmen gab eine Partnerschaft mit dem Fahrdienstleiter Uber bekannt. Ziel der Kooperation ist es, bis 2031 rund 50.000 Robotaxis mit Rivian-Technologie in 25 Städten in den USA, Kanada und Europa auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de