Die Ottobock-Aktie musste seit Jahresanfang herbe Verluste hinnehmen. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +4,2% und steht bei 52,30 €. Gegenüber dem Ausgabekurs von 66 € ist das aktuell ein hoher Verlust von rund -21%. Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Rekordergebnis erzielt Der erstmals seit dem Börsengang im Oktober veröffentlichte Jahresbericht vom 19. März zeigt die Stärke des Unternehmens. Es ist durch hohe Wachstumsraten sowie einen Rekordwert beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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