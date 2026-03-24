Das französische Biotechunternehmen Abivax hat mit der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für 2025 und einem aktuellen Unternehmensupdate die Aufmerksamkeit der Märkte wieder stärker auf operative Fortschritte gelenkt. Gleichzeitig mehren sich Hinweise darauf, dass eine kurzfristige Übernahme - über die zuletzt intensiv spekuliert wurde - vorerst vom Tisch ist. Kurzfristig orientierte Spekulanten dürften damit einen wichtigen Kurstreiber verloren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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