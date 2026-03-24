Nach leichten Erholungstendenzen im Jahr 2025 zeigt sich die deutsche Immobilienwirtschaft im ersten Quartal 2026 weniger optimistisch hinsichtlich der Erwartungen. Laut einer Branchenbefragung hat sich das Immobilienklima im Vergleich zum Sommer 2025 spürbar eingetrübt. Aktuell hat sich die Stimmung in der deutschen Immobilienwirtschaft spürbar eingetrübt. Dies zeigt der aktuelle ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) für das erste Quartal 2026. "Das wackelige Fundament der immobilienwirtschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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