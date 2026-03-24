Ab 55 Jahren sind die Wechselmöglichkeiten von der PKV in die GKV stark eingeschränkt. Gesetzliche Änderungen schließen nun auch noch bisher bestehende Regelungslücken. Gestaltungsmöglichkeiten werden damit eingedämmt, Umwege über das Ausland oder über eine Teilrente werden versperrt. Wenn die Beiträge in der privaten Krankenversicherung (PKV) im Alter steigen, wächst bei manchen Versicherten der Wunsch nach einer Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Doch spätestens ab dem 55. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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