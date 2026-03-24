Schwäbisch Hall (ots) -Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden braucht Zeit. Für das notwendige Eigenkapital sparen deutsche Haushalte im Schnitt rund 14 Jahre - das hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft berechnet. Das größte Hindernis ist dabei nicht der Wille, sondern das fehlende Kapital. Welche Spar- und Anlageformen beim Vorsparen für Wohneigentum helfen - und wie sie sich sinnvoll kombinieren lassen -, erklärt Matthias Zott, Bausparexperte von Schwäbisch Hall.Bausparen, Zinsen sichern, staatliche Förderung nutzenBausparen ist ein bewährter Weg zum späteren Immobilienerwerb. Der zentrale Vorteil: das zinsgünstige Darlehen. Der Darlehenszinssatz steht schon beim Vertragsabschluss fest und bleibt über die gesamte Laufzeit garantiert - egal wie sich die Bauzinsen entwickeln. "Bausparen bietet günstige, planbare Zinsen und feste Raten. Das schafft Sicherheit", sagt Experte Matthias Zott. Hinzu kommt: Die Zinsen für ein Bauspardarlehen liegen in aktuellen Tarifen häufig unter denen heutiger - und möglicherweise auch künftiger - Annuitätendarlehen. Das kann in der späteren Baufinanzierung ein entscheidender Vorteil sein.Ein weiteres Plus: Bausparen wird vom Staat gefördert. Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage und Wohn-Riester-Zulagen können den Aufbau von Eigenkapital beschleunigen, sofern die Voraussetzungen stimmen. Junge Kunden unter 28 Jahren erhalten bei Schwäbisch Hall zusätzlich einen einmaligen Bonus von 200 Euro.Bausparen ist zudem flexibel. In der Ansparphase sind Sonderzahlungen jederzeit möglich, in der Darlehensphase unbegrenzte Sondertilgungen. So lässt sich der Vertrag gut mit anderen Sparformen kombinieren. Für kleinere Modernisierungen kann ein Bauspardarlehen unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Eintragung einer Grundschuld genutzt werden.Für wen eignet sich Bausparen?Bausparen passt vor allem zu Menschen mit einem konkreten Wohnziel: Kauf oder Bau einer Immobilie, eine geplante Modernisierung oder eine spätere Anschlussfinanzierung. Auch sicherheitsorientierte Sparer und Berufseinsteiger nutzen Bausparen, um sich frühzeitig Eigenkapital aufzubauen und sich günstige Darlehenszinsen für später zu sichern. Selbst ältere Eigentümer profitieren: Sie können einen Bausparvertrag nutzen, um altersgerecht umzubauen, energetisch zu modernisieren oder Kinder und Enkel beim Vermögensaufbau zu unterstützen. "Bausparen ist keine Einbahnstraße", betont Zott. "Guthaben und Darlehen lassen sich flexibel für unterschiedliche Wohnvorhaben einsetzen." Wer hingegen auf hohe Renditen setzt, maximale Freiheit erwartet oder größere Risiken eingehen möchte, findet in anderen Anlageformen bessere Alternativen. Bausparen lässt sich jedoch gut mit ihnen kombinieren.Sparen im Vergleich: die AlternativenNeben dem Bausparvertrag gibt es weitere Möglichkeiten, Eigenkapital aufzubauen - jede mit eigenen Stärken und Schwächen. Zu den gängigsten zählen das klassische Sparbuch, Tagesgeldkonten, Festgeldanlagen und Investmentfonds bzw. ETFs.Sparbuch: Das Sparbuch steht für Sicherheit, bietet aber wenig Flexibilität. Größere Beträge lassen sich nicht jederzeit abheben. Die Verzinsung liegt meist zwischen 0,15 und 0,25 Prozent - unterhalb der Inflationsrate. Das Guthaben verliert real an Wert. Geeignet ist das Sparbuch damit eher für kleinere und kurzfristige Rücklagen.Tagesgeld: Tagesgeld bietet maximale finanzielle Flexibilität. Das Guthaben ist jederzeit verfügbar, ohne Laufzeitbindung oder Kündigungsfristen. Damit eignet sich Tagesgeld für absehbare Ausgaben oder als Notgroschen, zum Beispiel für unerwartete Kosten - durch eine defekte Waschmaschine oder eine notwendige Autoreparatur. Variable Zinssätze ermöglichen es, von steigenden Zinsen zu profitieren. Bei sinkenden Zinsen kann man aktiv werden und flexibel auf andere Anlageformen umschichten. Es lohnt sich, die Konditionen im Auge zu behalten.Festgeld: Beim Festgeld wird das Kapital einen festen Zeitraum zu einem garantierten Zinssatz angelegt. Die Rendite ist höher als auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto und planbar. Dafür ist das Geld während der Laufzeit gebunden. Auch Festgeld schützt nicht zuverlässig vor Inflation.ETFs und Investmentfonds: Bei Investmentfonds und ETFS investieren Anleger gleichzeitig in viele Unternehmen und streuen ihr Risiko. ETFs sind börsengehandelte Investmentfonds, die Marktindizes nachbilden. Beide Varianten eignen sich vor allem für Menschen, die langfristig Vermögen aufbauen möchten und zwischenzeitliche Kursschwankungen sowie zeitweise Verluste aushalten können. In den vergangenen Monaten haben geopolitische Konflikte - Kriege, Strafzölle oder Rohstoffblockaden - immer wieder für starke Ausschläge an den Finanzmärkten gesorgt. Deshalb sollte der Anlagehorizont oder die Spardauer bei mindestens sieben bis zehn Jahren liegen. Langfristig bieten Fonds und ETFs oft höhere Ertragschancen. Eine Garantie gibt es jedoch nicht.Fazit: "Es gibt nicht die eine beste Spar- und Anlageform. Entscheidend ist das Ziel", fasst Matthias Zott zusammen. "Wer weiß, was er erreichen will, findet die passende Lösung - oft auch durch die Kombination mehrerer Bausteine. Beim Bausparen lassen sich angesparte Mittel oder Erträge aus anderen Anlagen je nach Phase für Sonderzahlungen oder -tilgungen nutzen. Wichtig ist, sich vorab selbst zu fragen, für welches konkrete Ziel, wie lange und mit welchem Risiko man sparen will. Eine qualifizierte Beratung kann dabei helfen."Mehr zum Bausparen lesen Sie in unserem Themendossier: Stichwort: Bausparen - Medienportal der Bausparkasse Schwäbisch Hall (https://medienportal.schwaebisch-hall.de/themendossiers/stichwort-bausparen/)Wie entwickeln sich die Bauzinsen angesichts internationaler Krisen? Was tut sich auf dem Immobilienmarkt. Unsere Expertenmeinung: Immobilienkauf unter neuen Vorzeichen: Zwischen schwankenden Zinsen, nervösen Märkten, neuen Anforderungen und Energieeffizienz - Medienportal der Bausparkasse Schwäbisch Hall (https://medienportal.schwaebisch-hall.de/2026-03-immobilienkauf-unter-neuen-vorzeichen-zwischen-schwankenden-zinsen-nervoesen-maerkten-neuen-anforderungen-und-energieeffizienz/)Für alle, die jetzt bauen oder kaufen wollen - was Kreditnehmer rund um die Baufinanzierung wissen sollten: Die fünf größten Baufinanzierungs-Mythen im Faktencheck - Medienportal der Bausparkasse Schwäbisch Hall (https://medienportal.schwaebisch-hall.de/presseinformationen/baufinanzierungsmythen-im-faktencheck-die-5-groessten-irrtuemer-erklaert/)Weitere Presseinformationen, Bildmaterial und Grafiken finden Sie in unserem Medienportal: Startseite - Medienportal der Bausparkasse Schwäbisch Hall (https://medienportal.schwaebisch-hall.de/startseite)Pressekontakt:Kathrin MilichPressesprecherinProdukte / Immobilien / Nachhaltigkeit+49 791 46-6673+49 172 7339799Original-Content von: Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25424/6242148